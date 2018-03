Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 3 martie 2018. Află dacă îţi va merge bine!

Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Horoscop zilnic. Mesaj pentru cei nascuti pe data de 3 martie

Ai mai multa energie si foc interior decat realizezi. Acest urmator an al tau, pana la aniversarea din 2019, poate incepe cu multa interactiune sociala in care pot fi si unele neintelegeri minore pe care le vei castiga. Pana in luna mai, te vei descurca de minune cu toti oamenii provocatori. Nu ezita sa inveti metode de la cineva mai in varsta, mai intelept si care e de partea ta. Bucura-te de energia de noroc pentru bani din luna mai. Fii creativ si jucaus in iulie. In septembrie, lasa-ti partenerul sau asociatul la munca sa fie oglinda ta in lume, pentru beneficiul tuturor. Sa ai un an social plin de succes !

Citeste aici despre Horoscop Pesti. Totul despre barbatul Pesti. Totul despre femeia Pesti.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vitalitatea ta fizica este foarte mare astazi, chiar daca gandurile iti pot fi usor innorate. Cineva poate sa obiecteze la o actiune a ta, dar realizeaza ca motivatia sa este un pic nefondata. Foloseste-ti increderea de sine ca sa stai drept in favoarea ta acum. Orice ce intampla, vei fi chemat sa actionezi intr-o forma sau alta. Ia-ti timp sa analizezi faptele cu atentie ca sa observi daca cumva nu este la mijloc vreo pacaleala.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate fi ceva confuzie astazi in lumea ta. Incercarea de a-ti da seama ce se intampla cu adevarat pare sa nu fie usoara. Gandirea rationala si procesele analitice nu sunt acum cel mai bun mod de a gasi solutia. Ar fi mai bine sa lasi situatia deoparte pentru acum si sa te descurci cu ea mai tarziu cand faptele sunt mai clare. Da drumul controlului si dorintei sa iasa cum vrei tu. In schimb, relaxeaza-te si lasa ziua sa te poarte unde te va purta.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti chemat sa sari la actiune astazi asa ca nu opune rezistenta. Fii constient de faptul ca lucrurile nu sunt cum par a fi. Poate sa fie o fatada ciudata peste situatie de care sa ai idee inainte de a actiona. Capul iti poate fi confuz. Lumea ta imaginara este activa astazi, asa ca iti vine sa fugi si sa nu te intorci curand. Uneori, nu este o idee asa de rea o evadare si clarificare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.