Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 5 MAI 2018. Câteva zodii posomorâte, Luna e de vină?

Nu este ceea ce ne-am fi asteptat, poate, nu este nici unde eram acum o saptamana din anumite puncte de vedere, dar este solid si sigur pentru moment. Suntem ca Dorothy din Vrajitorul din Oz care spunea cainelui sau "Toto, nu cred ca mai suntem in Kansas".

Primele 10 zile ale lunii mai inca au in ele o stare de disconfort in care procesam, analizam si mergem mai departe dupa energia Lunii pline in Scorpion care inca vine sa tulbure sau reaseze situatii de viata.

Suntem deja auspiciile zilelor de weekend ce se deschid cu ziua de Vineri si in care Luna este in descrestere de luminozitate si sta aproape 3 zile in Capricorn.

Cu Luna in Capricorn, emotiile trec pe plan secund si brusc ne suflecam manecile pentru treaba serioasa, suntem responsabili si preocupati din ce sa facem bani si cum sa lucram mai bine ce avem de lucrat.

Pe durata zilelor ce urmeaza Lunii noi, vei fi facut atent cu privire la schimbarile pe care trebuie sa le faci, cu privire la scopul urmator, la karma ta, la pasiuni si la vulnerabilitati.

Ne indreptam spre momentul in care Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Unele semne zodiacale deja simt ca se intampla anumite schimbari.

Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani. Fiind un aspect astral foarte important, vom mai reveni asupra lui cu detalii pe masura ce ne apropiem de 15 mai.

Iata horoscopul zilei de SAMBATA 5 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aspecte vitale ce tin de cariera pot fi acum prezente in mintea ta toata ziua. Multe sunt pe rol a se schimba, cu miza mare, in viitorul foarte apropiat. Orice sarcini pe care ai tendinta sa le faci iti pot solicita mult efort si multa concentrare. Exista un pericol de a te ineca intr-o dispozitie mai posomorata dar incearca sa eviti aceasta capcana. Vei reusi sa faci ceea ce ti-ai propus, asa ca agata-te de acest gand si crez.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti descoperi ca un vis pe care il ai demult devine realitate, in sfarsit, sau sunt sanse foarte mari sa devina realitate. Poate o excursie la care ai visat mult aduna promisiuni ca se poate intampla. Mult mai realist pentru tine este sa ai o abordare practica si metodica ca sa iti implinesti aceste dorinte. Oricum, ai grija sa planifici fiecare pas cu grija ca sa nu sfarsesti muncind mai mult decat este necesar.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Anumite vise ciudate si mai posomorate pot aparea in mintea ta peste noapte. Ele te pot catapulta intr-o stare depresiva dar doar daca le permiti. Scrie despre ele si astfel vei scoate emotiile negative spre a le elibera. Ai putea fi pus pe ganduri si despre bani. Nu este o zi buna sa planifici investitii, sa incepi o afacere noua sau sa umbli la bani. Asteapta cateva zile pana cand planetele se mai relaxeaza.

