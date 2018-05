Horoscop zilnic VINERI 11 mai 2018. Ce zodie este tensionată şi care are o zi excelentă?

Un "aspect" in astrologie este pozitia planetelor care se sustin si respecta una pe cealalta si astfel influenteaza in bine treburile oamenilor. Trigonul se formeaza atunci cand intre doua planete este un unghi de 120 grade. Trigonul este un aspect astrologic major si reprezinta norocul din acel moment pe calea vietii, dandu-ne o mana de ajutor in a ne da seama cum si sa facem ca sa ne fie usor, sa curgem cu viata fara rezistenta si efort inutil.

In plus, Vineri 11 mai deschide weekendul cu Luna in Berbec. Daca ai lucruri de inceput, conflicte de dus ca sa te clarifici sau activitati fizice atipice de facut, planifica-ti-le pentru weekend cand Luna in Berbec iti va da energia necesara acestor actiuni de noi inceputuri.

Luna in Berbec trezeste "batalia" din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine.

Horoscopul de weekend 11-13 mai 2018 este aici.

Iata horoscopul zilei de VINERI 11 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei avea o zi ocupata. Aspecte ce au ramas nepuse la punct, acum devin urgente. Astazi iti aduce oportunitatea de a elibera stresuri dar este si timpul sa realizezi ca aceste situatii stresante iti apasa pe sanatatea fizica. Asadar, lasa-ti timp de relaxare dar nu inainte de a termina lucrurile amanate si presante o data pentru totdeauna.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te poti astepta la o oarecare tensiune astazi, intrucat oamenii apropiati sunt in mod special iritati si iritabili. Adultii si copiii deopotriva pot avea tot felul de crize de nervi fara motiv si vei fi criticat ca ai scapat din vedere detalii. Din fericire, noua ta constiinta te ajuta sa realizezi ca nu esti obligat sa faci favoruri nimanui. In acest nou rol, esti capabil sa iti exprimi nemultumirea cu o autoritate tacuta si calma.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

A venit momentul sa iti afirmi individualitatea si alegerile de viata. Energia planetara te face sa muncesti sustinut ca sa regandesti cate si ce obligatii iti asumi sau nu. Admite, multe te-au cam cocosat. Poti trai foarte confortabil fara ele si poti realiza tot ce ai nevoie cu mai multa eficienta si entuziasm daca iti luminezi calea. Elibereaza-te o data!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO