Horoscop zilnic VINERI 16 martie 2018. Lecţii importante pentru fiecare zodie

Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput – sustinut si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018.

Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pot aparea probleme de comunicare la job. Poate un coleg de munca este intr-o dispozitie proasta si nu este receptiv la nimic din ce spui sau poate ca nu merge computerul sau se strica telefonul. Orice ar fi, este frustrant si iti poate afecta relatiile cu oamenii. Nu te ingrijora, tot vei avea o seara excelenta!

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un proiect la care muncesti de ceva vreme iti poate aduce acum bani. Nu fii dezamagit daca nu ai toate rezultatele finale acum. Poate aparea o mica intarziere, poate din cauza problemelor de mail. Te poti gandi deja la noi proiecte. Desi ai multe idei, nu este indicat sa iei decizii ferme astazi.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Relatiile cu altii sunt importante pentru tine azi. Drept rezultat, ai invatat sa fii politicos si conciliant. Angajamentele sociale de azi iti pot da ocazia sa folosesti abilitatile de comunicare cu lumea. Nu doar ca iti poti face usor noi prieteni dar vei obtine contacte valoroase. Aceste activitati te pot tine departe de casa si familie mai mult decat ti-ar placea, dar vei termina ziua cu un puternic sens de implinire.

