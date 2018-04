Horoscop zilnic VINERI 20 aprilie 2018. Ce iti aduce prima zi din zodia Taurului?

Astazi este una din acele zile in care poti sa nu fii pe aceeasi lungime de unda, te simti neinteles atat de partener cat si de restul lumii. Poti da vina pe Venus si Satunr care te pot face sa te simti ca si cum toata lumea este impotriva ta. Veste buna: nu este nimeni impotriva ta. Cum sa mergi mai departe? Respira adanc, plangi daca iti vine sa plangi si vorbeste cu cineva despre vulnerabilitatile tale.

Ziua este incitanta fiind si sub Saturn retrograd pentru cinci luni, cu Chiron ce ne asista in vindecarea ranilor noastre cele mai profunde pentru urmatorii 9 ani, si cu un Pluto pregatit sa devina si el retrograd din weekend, pregatind transformari necesare acolo unde este nevoie.

Cu Soarele in Taur va urma o perioada de concentrare pe viata de zi cu zi, cu planuri noi si cu energia de a face ceea ce spui ca vrei sa faci. Taurului ii place sa ia lucrurile incet si temeinic iar sezonul sau vei fi recompensat pentru stradania de a face ca totul sa se intample. Cand accesezi energia Taurului, esti de neoprit.

Ce inseamna aceasta importanta miscare a lui Chiron pentru urmatorii 9 ani, vezi aici.

Ce tip de schimbari poti avea in urmatoarele cinci luni, gratie lui Saturn retrograd, vezi aici.

Iata horoscopul zilei de VINERI pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cu cat vorbesti mai mult cu oamenii, cu atat vei avea mai mult succes. Fiecare om este o resursa valoroasa deci conecteaza-te la aceasta fantana. Abilitatea ta cu cuvintele si faptele este impresionanta, asa ca foloseste-le in avantajul tau. Prietenii sunt o sursa de mare bucurie asa ca este bine sa fii cu ei. Nu iti face griji, pentru majoritatea nu conteaza ce faci, important e sa fiti impreuna.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent la oamenii care vorbesc mult si promit luna de pe cer dar nu se pot tine de cuvant. Poti fi prins in capcana daca te bazezi pe oameni care nu fac ceea ce spun ca pot face. Simte-te liber sa te implici in activitati sociale cu partenerii dar nu semna niciun contract major la acest moment.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Puterea si pozitivitatea ta sunt remarcate in mod special astazi. Radiezi glorios in jurul tau. Acest lucru este cauzat de natura ta politicoasa si pacifista. Este acea bijuterie ce nu este intotdeauna vazuta sau apreciata cum merita. Mai mult ca sigur tu ii lasi pe altii sa faca primii pasi. Considera sa fii tu instigatorul astazi. Lumea este in mainile tale.

