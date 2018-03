Horoscop zilnic VINERI 30 martie 2018. Ce aduc astrele înainte de Luna nouă albastră

Luna martie isi incheie maine spectacolul astral impresionant, cu cea de-a doua Luna Plina numita si Albastra (blue moon), spectacol intens ce si-a facut simtit efectul din plin pe Pamant, trecandu-ne prin tot felul de stari si experiente personale dar si meteorologice.

Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza semnele zodiacului.

Afla aici totul despre Horoscop weekend 30 martie – 1 aprilie dat de influenta Lunii pline albastre din Balanta.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.

Cum te influenteaza vineri contextul astral al momentului ? Iata !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unele drumuri periculoase pot duce la comori dar deciziile de la merge pe ele doar de dragul puterii sau acumularii nu iti fac bine deloc. Sapa in structurile si in sistemele care te-au tinut jos si care ti-au separat nevoile inimii de cele ale egoului. Tu esti puternic in modul de abordare al lumii insa acum poate fi una din acele zile in care trebuie sa o lasi mai usor sau sa te opresti de tot, sa asculti si sa urmezi intuitia de moment.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nicio alta persoana nu stie cu adevarat cum este sa fii in pielea ta. Este timpul sa lasi prejudecatile si proiectiile altora deoparte si sa te gandesti la binele tau inainte de orice altceva. Exista mereu cai de rezolvare a problemelor tale si poti privi o situatie in care esti exact pentru ce este ea in viata ta, fara sa cazi la pamant. Uneori esti static si de aceea ai nevoie de un impuls ca sa faci primul pas in necunoscut. Nu te teme de schimbare cand este evident ca este necesara si fii pregatit sa faci alegerile proprii in loc sa astepti pe altii sa sara si sa iti salveze ziua.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Petrece ceva mai mult timp acasa pentru a gasi pacea si concentrarea de care ai nevoie pentru moment. Acum nu este cel mai fericit timp insa vei simti putere de indata ce procesele tale interne incep sa ruleze si asta e o recompensa mai mare decat orice are sa iti ofere lumea exterioara. Fii curajos si exprima-te cu sinceritate. Este timpul pentru onestitate cu tine si cu altii. Claritatea pe care o aduci va influenta lucrurile din viata ta in mod pozitiv.

