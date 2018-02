Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Soluţia zilei la conflicte şi oportunităţi, în funcţie de zodie

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu te incredere asa usor

Nu exagera in privinta importantei unei persoane importante. Este important sa retii ca suntem oameni cu totii. In acest fel, atunci cand cineva face ceva ce te dezamageste, poti mentine o perspectiva echilibrata. Este posibil ca prietenii tai sa urmareasca cu interes pe cineva celebru ce pare a avea toate raspunsurile vietii. Mentine-ti un scepticism sanatos despre aceasta persoana. Lucrurile nu sunt chiar asa cum par a fi. Mergi pe ritmul propriilor tale batai de tobe, nu pe ale altora.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Primeste oportunitatile

Merita sa iti asumi acum o oportunitate in cariera. Nu doar ca vei fi platit pentru ca iti exerciti creativitate, dar te vei bucura si de un profit frumos. Profita de acest avantaj intrucat iti va pava drumul lung spre siguranta materiala. Este timp investit in viitorul tau, chiar daca va fi nevoie sa muncesti mai mult decat pana acum.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te asteapta un viitor extraordinar

Ai acum o ocazie minunata sa iti extinzi orizonturile. Accepta oportunitatile sa urmezi anumite cursuri sau sa te alegi cu abilitati avansate. Daca mergi pe acest drum, te vei umple de entuziasm. Esti binecuvantat cu un intelect ascutit. Invatand ceva nou, iti cresti increderea in tine si devii mult mai indraznet. Ceea ce pare a fi un mic pas, te duce de fapt spre o calatorie incredibila. Intr-un an de acum incolo, e posibil sa nu te mai recunosti. Daca esti in dubiu, alege calea pe care nu ai mai fost.

