HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU: Karma pe casa bolilor lungi, ce se întâmplă în casa banilor. Aveţi grijă la pericolele care apar

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2018: In 2011 au fost schimbari mari, Neptun intrand tot in domiciliul din Pesti, Uranus iesind, la vremea aceea, scrie astrostar.ro. Nu am de gand sa ma intorc in urma cu 7 ani, insa va puteti intoarce dvs. si puteti rememora anumite evenimente sau face legaturi intre situatii, ce anul acesta pot ajunge la un rezultat. Kiron iese definitiv din aceasta zodie la anul, insa asa cum spuneam, trebuie sa constientizati cat mai devreme daca evenimentele care va forteaza sa iesiti din zona de confort sunt ghinioane sau daca aceste situatii nu cumva sunt impulsuri ajutatoare care va arata calea corecta, in timp ce dvs. ati fi fost tentat, mai degraba, sa luati decizia gresita.

Nu degeaba Kiron se numeste asteroidul ghid, iar el influenteaza prin lezare, atunci cand nativului ii este greu sa vada calea cea buna sau este dezorientat in a alege veriga optima ce il leaga de un drum principal al vietii. Fiind o zodie dubla, adesea aveti sentimentul ca hotarati ceva, insa trebuie mereu sa verificati si alter-ego-ul dvs., care nu de putine ori se manifesta sabotant. Ce vreau sa spun? Ca una va propuneti si alta faceti, fiind distras ba de gandurile dvs., ba de nesiguranta, ba de distragerea atentiei din partea altora. Oarecum va pacaliti pe dvs. insiva. Stiti ca poate nu este bine sa va sacrificati sau sa va epuizati intr-o directie, dar nu va puteti abtine cand va roaga cineva sa ajutati sau, vechea problema, nu stiti sa refuzati. Asta consuma, iar anul acesta ajungeti pe fundul sacului privind energia pe care pana acum v-ati permis sa o imprastiati.

Eu zic ca este un an in general bun, ceea ce nu pot spune si la alte zodii, insa atat prezenta lui Kiron pe prima casa ce are legatura si cu corpul fizic, dar si faptul ca axa Vietii se aseaza pe axa sanatatii, pot duce anul acesta la probleme medicale, daca nu faceti ceva inca de la inceputul anului, in spiritul detasarii de situatiile ce va consuma. Daca tot am deschis cutia Pandorei, as ramane sa vorbesc despre segmentul sanatatii.

Pana la 16 noiembrie, inca din 2017 avem pe casa bolilor lungi si cronice, tranzite nu lungi, dar intense, iar anul acesta si mai intense. Aici sta Karma, care aduce eliberarea prin suferinta pe care o creeaza, in mod inevitabil, o conditie medicala precara, a diverselor culpabilitati din trecut. Legatura dintre boala si cauzele sale spirituale, pe care multi nu o inteleg, pentru dvs, ar trebui sa fie tema de capatai. Acest fapt este amplificat in perioada eclipselor, cinci la numar, mai mult cu una decat anii precedenti, acestea avand loc in zilele de 31 ianuarie, 15 februarie, 13 si 28 iulie si ultima in 11 august. Axa Leu Varsator are mare legatura cu bolile cardio vasculare, insa casele pot determina in functie de prezenta altor planete acolo, orice alta afectiune, de care stiti sau nu stiti.

Nu va faceti griji, nu este obligatoriu sa exista probleme de sanatate ale dvs., pot fi ale celor de langa dvs., pe care aveti prin definitia zodie obligatia sa ii ajutati sau pot fi alte situatii de care voi vorbi dupa ce termin acest paragraf. Amplificare informatiei ce tinde spre negativ vine si de la Marte, care anul acesta retrogradeaza, motiv pentru care traiectoria sa prin Varsator ce reprezinta sanatatea dvs. este mai lunga. Intre 17 mai – 13 august si apoi 12 septembrie – 15 noiembrie, Marte poate aduce posibile operatii sau terapii invazive.

Este un an in general prost pentru persoanele care practica sporturi extreme si nu numai, aducand risc de entorse, luxatii si alte accidente ale membrelor inferioare, in special glezna si gamba. Atentie la accidente de motor si chiar alte utilaje cu care lucrati, drujbe, tractoare, macarale etc., situatii colective neprevazute. Mentionez ca aveti o protectie buna in privinta calatoriilor in strainatate, totusi, nu este cazul sa va asumati mari riscuri, cu atat mai mult in ianuarie si februarie, nici in privinta calatoriilor in zone de conflict, nici acolo unde stiti ca pot exista fenomene meteo extreme sau risc de boli impotriva carora nu plecati corect imunizati.

Credeati ca am terminat? As fi vrut eu. In 6 august tot in Varsator, pe casa sanatatii intra si Luna neagra sau Lilith ce ramane pana la sfarsitul anului, ce aduce o data in plus niste riscuri, probe de descarcare karmica, dar care nu au neaparat legatura cu sanatatea, ci cu starea pe care o aveti, lipsa de somn generata de o supraincarcare cu tot felul de probleme de rezolvat, care la randul ei, insomnia poate chiar conduce spre o stare de depresie. Luna Neagra creeaza adesea erori medicale, insa pentru ca anul acesta trece prin Varsator, Varsatorul guverneaza ecografia, radiologia, EKG si orice este legat de imagistica, RMN, CT, alte analize invazive realizate cu aparatura medicala etc. Asadar pot exista posibile erori medicale din zona aceasta sau rezultate neconcludente ce va tin pe drumuri. Intrebarea cu Lilith si Marte va fi: e necesara sau nu o interventie chirurgicala? O veti afla la a doua sau a treia parere de specialitate. Cum este un an in care femeile Pesti pot ramane insarcinate, mai mult spre finalul anului, iar Lilith ramanand pe sanatate pana pe 3 mai 2019, trebuie sa nu riscati o radiografie daca nu sunteti sigure daca sunteti insarcinate sau nu.

Spuneam mai sus ca nu este neparat nevoie sa patiti ceva, insa trebuie totusi sa ramaneti vigilent fiind segmentul cel mai vulnerabil. Destinul este pe casa bolilor usoare si a muncii, asadar un alt aspect este ca in prioadele mai sus amintite posibile probleme medicale nu va mai permit sa faceti un anumit tip de munca. Aici de fapt intervine forta destinului pentru ca urmeaza sa va vorbesc despre oportunitatile care apar in viata dvs.

Ultima casa este si cea a dusmanilor ascunsi, un capitol de care se plang aproape toti Pestii. Nu puteti avea si boli si dusmani, decat daca ati facut ceva foarte rau. Ori una ori alta. Pestii cred ca toata lumea are ceva cu ei. Dar exista doua situatii, in primul rand una din lectiile dvs. de viata este cea a iertarii si este un motiv principal ca oamenii va dezamagesc, al doliea si la fel de valabil este ca nu stiti sa selectati. Orice om, cred eu, poate fi inconjurat de oameni rai, caci suntem incompatibili ca destine, dar dvs. aveti un obicei de a va lega de tot felul de "cauze nobile" facand exces de zel fata de persoane care nu au cum sa va intoarca gestul, dvs. neconstituind "cauza lor nobila". Asadar, in perioadele mai sus mentionate, Karma, eclipsele, Lilith si Marte se conjuga dificil intr-o arie zodiacala unde nu puteti controla actiunile altora impotriva dvs. Nu va lasati in 2018 nici pe mana prietenilor. Marile dezamagiri vin de la oameni pe care ii stiti. Nu prea sunt ei de vina acum. Dvs. sunteti cei pe punctul de a vira dramatic pe harta vietii si nu veti mai lua tot bagajul, nici macar pec el afectiv.

Iunie si septembrie, insa aduc pericole si va dau un exemplu: un prieten care conduce o masina face un gest neinspirat, iar daca sunteti cel pe scaunul din dreapta, fara nicio vina puteti sa aveti de suferit. Sunteti oameni cu instincte puternice, iar in 2018 in mai si august, exact lunile premergatoare acelora cu pericole, simtiti puternic anumite stari sau aveti vise ce va pot feri de orice situatie neplacuta. De aceea spuneam ca daca nici anul acesta nu invatati sa spuneti "Nu", anumite momente pot aduce interferente negative cu ceilalti. Multi va pot face rau, desi nu intentioneaza. Varsatorul presupune Karma colectiva, iar dvs. sunteti a 100-a piesa a unui Domino. Un medic nu are aparatura necesara sa va diagnosticheze, nu e chiar vina lui, iar dvs. trebuie sa continuati sa cercetati. Pestele este zodia medicinii, este o lectie Karmica de care va izbiti mereu.

Pestii mai tineri si nu numai, sunt vulnerabil in grupul de prieteni, iar lectia prieteniei are multe valente. Anul acesta chiar si prietenii va pot face rau, daca nu va ancorati ferm in principiile dvs. sau nu va ascultati vocea interioara care rasuna extrem de clar. Si cu asta cred ca am terminat in privinta descrierii casei a douaspazecea.

Ceea ce am descris pana acum se leaga de aspecte mult mai puternice si mai marete si de acceea am insistat sa faceti o selectie a celor ce va inconjoara, dar si sa va dozati energia pentru a nu ajunge sa va faceti singuri rau, inca de la inceputul anului. Cu alte cuvinte, se produce o recanalizare a prioritatilor spre alt plan. Ca si cum ati avea doua stechere si o singura priza si trebuie sa folositi sursa de energie alternativ. Un tranzit important al lui 2018 este faptul ca Saturn, planeta Profesor ajunsa in domiciliul sau din Capricorn, va ajuta sa va repozitionati din punct de vedere socio profesional. Este una din casele preferate ale lui Saturn, jucand aici rolul de Maestru.

Ii place pentru ca va invata chestiuni de rafinament, el nu va vrea doar profesionisti, va vrea si artisti si maestri si independenti daca se poate. Va ajuta sa constientizati care este va rolul fata de un grup sau locul in societate, nu doar sa raspundeti la ambitii profesionale de crestere sau avansare intr-o ierarhie cum a facut-o din 2015 incoace pe casa carierei. Aici va explica de ce nu sunteti buni in pozitii de varf, daca nu va regasiti totodata si in domeniul in care activati si ca puteti fi la fel de utili si daca nu demonstrati ca puteti dirija de acolo, ci asumandu-va un rol de coordonare asa incat sa ii ajutati pe altii. In general Pestii, cand isi asuma responsabilitati in companii mari, trebuie sa ramana atenti la oameni si cauzele lor. Umanitatea va este testata, nu calitatile mecanice de manager.

Daca pana acum Saturn v-a invatat sa zburati, de acum incolo el va va invata sa faceti lupinguri demonstrative admirate de toata lumea. Urmeaza cea mai indicata perioada pentru a va face curaj sa demonstrati ca puteti sa va asumati responsabilitati profesionale de unul singur, sa deveniti independenti. Dar pentru acest lucru va fi nevoie de aproape 3 ani, cat va ramane Saturn pe aceasta casa ce reprezita si zona dvs. de evolutie.

Pana una alta tot acest segment pe care sta Saturn este si casa prietenilor, iar prezenta Lunii Negre inca de la inceputul anului pana la 6 august plus a aceluiasi Marte aflat in 2018 si in miscare retrograda va avea puterea sa creeze situatii in randul prietenilor, cunoscutilor, protectorilor dvs., in sensul persoanelor de care credeti ca sunteti dependenti, in asa fel incat sa va desprinda de cei care nu mai joaca un rol esential in viata dvs, ba poate chiar a incurca. V-au condus, v-au invatat si v-au ajutat pana acum. De acum incolo mergeti singuri. Daca veti fi intelept si veti sti sa renuntati din timp la relatii toxice, nu veti ajunge in perioadele amintite mai sus de tranzit al lui Marte in Varsator, ca unii sa indrepte "armele" impotriva dvs. sau sa va devina chiar inamici. Asa cum am spus, uneori situatiile in viata par de neinteles, insa atunci cand sunteti doi in unul, ca orice zodie dubla, cand unul trage intr-o directie si celalalt in directia opusa, intarziati sa realizati ca momentul de a lua o decizie, de a schimba ceva, de a schimba directia de mers nu este maine sau peste un an, ci acum.

Se intampla, ca un "ajutor" greu de tradus, ca oamenii sa va dezamageasca pentru a va forta sa luati decizia cea mai buna. 2018 insista asupra acestui lucru, iar urcand pe muntele vietii, trebuie sa stiti ca nu ii puteti lua pe toti cu voi. Cu cat veti urca mai sus, cu atat veti fi mai singur. Nu uitati ca dvs. sunteti cel care a avut mereu vise si aspiratii si sunteti zodia cea mai vulnerabila in a va rataci si a uita ce si-a propus. Nu este chiar o singuratate in adevaratul sens al cuvantului, este doar o detasare de lucrurile superficiale. In 2018 nu este bine sa intretineti conflicte. As putea sa enumar cateva categorii de situatii la care va puteti astepta, insa la fel este posibil ca citind acest horoscop sa va salvati inca de la inceput. In primul rand planetele de pe casa prietenilor fac careuri la un Uranus turbulent ce anul acesta va iesi de pe casa banilor, insa nu definitiv, ci abia in 2019 va pleca de tot. Acest aspect implica decizii gresite de a imprumuta sau a lua bani cu imprumut de la prieteni sau a face afaceri sau investitii cu acestia. Stati pe nisipuri extrem de miscatoare, este riscant.

Lilith mereu aduce cate o ispita in cercul de prieteni. Puteti fi chiar dvs. marul discordiei, asadar nu tradati un prieten/prietena lasandu-va purtati de atractie fata de partenerul sau, dar si dvs. aveti grija sa nu fiti tradati tocmai de prieteni in acest sens. Sa zicem ca cineva, un prieten va ajuta, va recomanda pentru a fi angajat la un loc de munca. Nu este bine. Descurcati-va singuri, urmati-va ghidul interior. Riscati sa ajungeti sa faceti o munca ce nu va place si apoi prietenul va spune "uite, l-am ajutat, am pus obrazul pentru el si in doua luni a plecat!" Nici dvs. nu este indicat sa va bagati foarte mult in ciorba altuia. Cei care va sustin, financiar vorbind, va fac viata imposibila, fortandu-va sa luati decizii de independenta. Sa nu spuneti "m-am sacrificat pentru cutare..." Nu v-a pus nimeni, a fost un troc, v-a fost lejer la un moment dat. Nu impartasiti secretele oricui. Si o dezamagire mai mica...vi se imprastie cercurl de prieteni din motive diferite, emigrare, despartire intre prieteni de suflet pe care i-ati fi dorit impreuna. Oricum ar fi, va veti detasa si ca urmare a acestui lucru, avand timp mai mult pentru dvs., veti reusi sa atingeti obiective noi.

O alta planeta care va ajuta in 2018 este Jupiter, vechiul dvs. guvernator. In Scorpion creeaza adevarate surse de inspiratie pentru cele mai puternice mesaje ce vin pentru dvs. din Astral, la acest ceas atat de important pentru a va autoghida. Nu puteti fi altfel decat inspirati. Tintiti sus si departe. Anul acesta pana la 8 octombrie cat ramane pe casa calatoriilor in strainatate, a studiilor si spiritualitatii, cu Jupiter puteti calatori departe, va puteti regasi departe, puteti incepe scoli, facultati ce va vor fi de folos, ba chiar se vor potrivi perfect cu aptitudinile dvs., veti sparge bariere intre vazut si nevazut si veti simti planul Divin aproape in orice veti intreprinde, sigur, cei care doriti sa faceti asta.

Nici Ingerii nu va iubesc mereu cu forta. In mai si iunie, atunci cand cei doi guvernatori ai dvs., Jupiter si Neptun, formeaza pe semne de apa trigoane, puteti avea adevarate momente de sclipire si ajutor pentru tot ce am enumerate mai sus. Chiar si momentele dificile va vor parea "glume", atunci cand simntiti sensul situatiei in care va aflati.

Venus, micul benefic ajuta in acelasi sector al calatoriilor in strainatate, studiilor superioare si spiritualitatii in lunile septembrie, octombrie si decembrie si transmite mesaje importante. Anul acesta Venus retrogradeaza intre 5 octombrie si 15 noiembrie avand astfel un traseu mai lung din august pana in decembrie pe doua case astrologice, cea mai sus amintita si cea a banilor proveniti din alte surse decat salariile afara salariilor. Puteti castiga in afara granitelro tarii, va pot parveni bani din asigurari, despagubiri, puteti primi bani de la persoane, rude aflate in strainatate, invatati lucruri noi care va ajuta sa va cresteti veniturile, demarati activitati de export sau import, aduceti ceva din strainatate si vindeti aici, investiti in cursuri, castigati bani din diverse surse, nu doriti sa ii economisiti si cum ii considerati un cadou frumos, planificati o calatorie.

Nu in ultimul rand, puteti castiga calatorii sau reduceri pentru vacante in strainatate. Retrogradarea mai poate aduce intarzieri, amanari, dar Venus pe casa strainatatii inseamna si iubiri ce au legatura cu acest spatiu, iubiri noi sau chiar ceva din trecut.

In 8 noiembrie Jupiter intrat in Sagetator pe casa carierei, rolului social, dar si a demnitatii dvs, va ajuta si mai mult, timp de un an, pentru ca sunteti singura zodie unde aceasta planeta este in pozitie culminanta, in domiciliul sau.

Abia din noiembrie, trecand si tranzitele dificile "de curatenie", dupa ce veti fi eliminat situatiile toxice din viata dvs., Jupiter aduce oportunitati de neratat. Si pentru ca am exemplificat mai sus faptul ca sunteti ca intr-un urcus pe munte, se pare ca odata ajunsi la o anumita cota, veti intalni, fara sa mai faceti un efort anume, o posibila sansa unica a vietii. Vedeti de ce anul acesta nu mai aveti timp sa intarziati, sa stati dupa altii, sa va pierdeti in sacrificii de care nimeni nu are nevoie, atata vreme cat exista alte solutii. Asadar, sunt sanse profesionale majore din noiembrie, ramanand sa discutam mai mult in 2019 despre acest aspect. Acum el se leaga de ce incepeti sa invatati pentru a aspira chiar spre profesii liberale, ce se vor desfasura cu succes in anii urmatori.

In 2018 scapati de instabilitate financiara, poate tot invatand cu nu puteti sa-i multumiti pe toti sau poate veti invata cum se armonizeaza linistea dvs. financiara cu planul constiintei si veti face schimbari necesare pentru a nu va mai arunca de fiecare data in aer, atunci cand Pestele sabotor il determina si pe cel bun sa nu fie cinstit, corect sau parolist. Intre 15 mai si 6 noiembrie cand Uranus intra pe casa comunicarii, cursurilor, scrisului, ne poate indica faptul ca ar fi de ajutor sa va specializati in directia aceasta.

Nu in ultimul rand din 16 noiembrie, sensul Vietii intrand pe casa iubirii si a copiilor creeaza auspicii foarte bune pentru Pestii ce asteapta demult sa se indragosteasca, sa-si gaseasca iubirea vietii sau sa faca copii. Si iunie 2018 aduce piramide frumoase pe semne de apa ce va fac mult mai melancolici, inspirati, intuitivi, creativi sau aduc sentimente noi. Insa Destinul vine cu lucruri mai serioase un an si jumatate din noiembrie incolo, cum ar fi iubirea vietii sau un copil ce s-a lasat asteptat demult. Pestii care se stiu creativi, dar care nu au curaj sa se exprime, ramanand in meserii mai docile si mai sigure din punct de vedere financiar, primesc vesti bune si macar ar trebui sa incerce sa isi puna in valoare calitatile, chiar daca si acest lucru va presupune mai intai un efort administrativ. Uneori e greu sa aduci un Neptunian cu picioarele pe pamant, dar si daca se intampla asta lumea devine mai bogata, cel putin in speranta.