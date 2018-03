În ce ţară se mănâncă plăcinte de Ziua Pi şi cine a reţinut cele mai multe zecimale ale constantei care dă bătăi de cap elevilor

Ziua Pi. Ziua pi a căpătat o importanță deosebită pe 3/14/15 la 9:26:53 (a.m. și p.m.), data și ora reprezentând primele 10 cifre ale lui π. Aceeași secundă a conținut de asemenea un anumit moment, numit Pi Instant, corespunzător tuturor cifrelor lui π.

Ziua Mondială a numărului Pi este sărbătorită miercuri pe plan internaţional printr-o serie de concursuri inedite, diverse evenimente cu specific matematic, dar şi degustări de plăcinte, informează theguardian.com.

Ziua Pi. Ce este π

Ziua Pi. Pi, definit ca raport între circumferinţa unui cerc şi diametrul acestuia, a generat de-a lungul anilor numeroase concursuri - în special care vizau capacitatea de memorare - şi a contribuit la apariţia unui nou limbaj.

Ziua Mondială a Numărului Pi, o iniţiativă apărută la început în Statele Unite ale Americii pentru a promova matematica în rândul copiilor, s-a transformat în ultimii ani într-un veritabil "Crăciun al tocilarilor", afirmă The Guardian, fiind sărbătorită în lumea întreagă atât de către copii, cât şi de adulţi, cel mai adesea prin degustări de plăcinte. Cuvântul "pie" din limba engleză înseamnă "plăcintă" şi are o pronunţie similară cu aceea a numărului Pi.

Ziua Pi. În şcolile din Swansea, un oraş din Marea Britanie, elevii au avut dreptul de a mânca plăcinte în timpul orelor de matematică.

Evenimentele asociate cu această sărbătoare au fost încurajate şi de guvernul din Ţara Galilor, care a declarat ziua de sâmbătă drept "Pi Day Cymru", pentru a-l onora pe matematicianul William Jones, născut în Anglesey, care a propus simbolul π pentru numărul Pi în anul 1706.

Ziua Pi. π şi circumferinţa cercului

Ziua Pi. William Jones nu a fost primul matematician care a înţeles faptul că raportul dintre circumferinţa cercului şi diametrul său reprezintă un număr care sfidează calculele facile. Însă el a fost primul care a propus ca acest raport să fie denumit cu ajutorul simbolului π, sugerându-l într-o carte, ca un fel de abreviere pentru cuvântul "perimetru".

Cercul reprezintă cea mai elementară formă bidimensională care poate fi desenată. El poate fi trasat cu un compas sau cu ajutorul unui creion ataşat de o sfoară care execută o mişcare circulară.

Ziua Pi.Fascinaţia savanţilor pentru numărul Pi provine din faptul că raportul dintre cele mai simple cantităţi măsurabile ale cercului - circumferinţa şi diametrul - produc un număr care este atât de complicat: expansiunea sa de după virgulă continuă la infinit, generând o secvenţă de zecimale care nu se repetă şi nu formează niciun tipar.

Contrastul dintre simplitatea definiţiei sale şi complexitatea rezultatelor sale a făcut ca numărul Pi să devină un veritabil simbol cultural. Pi a devenit o metaforă pentru misterele matematicii, fiind glorificat în multe feluri, inclusiv printr-un cântec interpretat de Kate Bush, un film regizat de Darren Aronofsky şi un parfum lansat de casa Givenchy.

Ziua Pi. Câte zecimale are Pi

Ziua Pi. Matematicienii au încercat de-a lungul timpului să identifice tot mai multe zecimale ale numărului Pi. Arhimede a descoperit primele două zecimale în secolul al III-lea î.e.n. În prezent, Pi are 13,3 trilioane de zecimale cunoscute, acest rezultat fiind anunţat online, în octombrie 2014, de un savant anonim, care foloseşte pe internet pseudonimul Houkouonchi.

Lăsând la o parte rolul său major în ştiinţele exacte, Pi este de asemenea singurul număr care a inspirat propriul său gen literar, "pilish", în care lungimea cuvintelor dintr-o propoziţie este determinată de zecimalele lui Pi.

De exemplu: "It's a bash, a party: celebrate Pi!" ("Este o petrecere: Sărbătorim Ziua Pi!").

Ziua Pi. În propoziţia din limba engleză, primul cuvânt are trei litere, al doilea o literă, al treilea are patru etc. Recordul absolut în acest gen literar inedit este americanul Mike Keith, al cărui roman "Not a Wake" corespunde cu precizie primelor 10.000 de zecimale ale numărului Pi.

Pi reprezintă, de asemenea, sursa de inspiraţie a unei competiţii sportive: Memorarea Pi, în cadrul căreia participanţii trebuie să recite din memorie cât mai multe zecimale ale numărului Pi.

Ziua Pi. Japonezul Akira Haraguchi, în vârstă de 69 de ani, afirmă că a stabilit un nou record mondial în această privinţă, după ce ar fi recitat în public primele 100.000 de zecimale ale numărului Pi. El ar fi avut nevoie de 16 ore şi 30 de minute pentru a stabili acest record.

Ziua Pi. Oficial, recordul mondial Guinness este deţinut de chinezul Chao Lu, care a recitat în public primele 67.890 de zecimale ale numărului Pi.

Scrierea de texte în genul literar "pilish" şi competiţiile de memorare reprezintă metode tradiţionale de sărbătorire a Zilei Mondiale a Numărului Pi, însă cele mai populare activităţi implică de obicei degustările de plăcinte, preparate cu această ocazie în formă circulară. În Statele Unite, unde Pi Day are cea mai mare vizibilitate, magazinele marchează această zi specială adoptând preţul special de 3,14 dolari pentru o plăcintă.

Ziua Pi. 14 martie este şi ziua de naştere a lui Albert Eistein

Ziua Pi. O altă coincidenţă fericită constă în faptul că 14 martie reprezintă de asemenea ziua de naştere a lui Albert Einstein, adăugând astfel un element de respectabilitate ştiinţifică unei sărbători insolite. În Princeton, oraş din statul american New Jersey, unde Einstein a locuit vreme de două decenii, Pi Day este una dintre cele mai importante zile ale anului, în timpul căreia sunt organizate zeci de evenimente, inclusiv o paradă, un concurs de aruncat plăcinte şi o competiţie la care participă persoane care seamănă din punct de vedere fizic cu celebrul savant.

Ziua Pi. De ce 14 martie?

De ce însă 14 martie? Această dată nu include însă niciun element care să ţină de vreo aniversare. Explicaţia constă în formatul american de scriere a datelor calendaristice. Astfel, această dată se scrie 3/14. Respectiva scriere se apropie de valoarea 3,14 care reprezintă aproximarea obişnuită, din trei cifre, a numărului Pi.

Ziua Pi. Evenimentele prin care numărul Pi este sărbătorit nu duc lipsă de imaginaţie. Având la bază jocuri de cuvinte, cei interesaţi obişnuiesc să prepare tarte în forma constantei Pi. Într-adevăr, cuvântul "tartă" se traduce prin "pie" în limba engleză, fapt care conduce la jocul de cuvinte "Pi Pie" (care se pronunţă [pi pai]). Există şi alte alternative, precum cele ale jocurilor de societate (jocuri de cuvinte cu Pinata - o cutie colorată ce conţine dulciuri şi jucării) şi jocurilor cu alcool (jocuri de cuvinte cu Pina Colada).

Celebrată în special în departamentele universitare specializate în matematică, această zi specială reprezintă şi un bun prilej pentru înfiinţarea anumitor grupuri. Astfel, pe 14 mai, sunt înfiinţate diverse "cluburi Pi", ai căror membri povestesc, pe rând, rolul pe care acest număr l-a jucat în vieţile lor şi îşi imaginează cum ar arăta lumea fără Pi.

Ziua Pi. În Franţa, scriitorul Daniel Tammet, considerat un "poet al matematicii", va anima o serie de activităţi ludice destinate publicului larg, la Palais de la Décourverte din Paris.

Scriitorul francez deţine recordul european de memorare a zecimalelor numărului Pi: el a memorat primele 22.514 zecimale în 5 ore şi 9 minute cu ocazia "Pi Day" din 2004, la Oxford.

Cunoscută pe plan mondial, sala Pi din Palais de la Découverte afişează pe pereţii săi 704 zecimale ale numărului Pi, dintre care 527 au fost calculate "manual" şi exact, în 1873, de William Shanks. De atunci, inginerul informatician Fabrice Bellard a dus numărul de zecimale cunoscute ale constantei Pi la aproape 2.700 de miliarde, însă a reuşit această performanţă cu ajutorul unui calculator.

Ziua Pi. Faimosul Pi este celebrat şi în alte zile ale anului, precum 22 iulie (scrisă în formatul american de afişare a datelor ca 22/7, ce reprezintă împărţirea numărului 22 la numărul 7, iar rezultatul este o valoare aproximativ a lui Pi) sau pe 10 noiembrie (sau 9 noiembrie în anii bisecţi), întrucât acea zi este cea de-a 314-a din calendarul gregorian.