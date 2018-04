Începe evacuarea şi mutarea familiilor din clădire cu risc seismic din Bucureşti

După aproximativ şase luni de lucrări de amenajare, 86 de apartamente din blocurile gemene aflate în Piaţa Naţiunilor Unite din Bucureşti sunt aproape finalizate, iar săptămâna viitoate se vor muta aici primele 22 de familii.



Blocurile gemene au trecut recent din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în cea a Companiei Municipale Consolidări.



„Aceste apartamente sunt de necesitate pentru proprietarii care se vor muta din clădirle care intră în consolidare. Primii proprietari sunt cei de pe strada Biserica Enei 14, urmând cei de la Spătarului 36 şi cei de la Ştirbei Vodă 16. În ceea ce priveşte relocarea celor din Biserica Enei, aceasta va începe săptămâna viitoare, când se vor muta 22 de familii. Costurile sunt suportate de Primăria Capitalei, iar apartamentele pe care le-am găsit aici erau într-o stare deplorabilă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marius Coajă, consilier al primarului general şi coordonatorul Companiei Consolidări.



Potrivit lui Coajă, reabilitarea apartamentelor a constat în zugraveală, tâmplărie, intervenţii la balcoane, la instalaţiile electrice şi sanitare.



„Costurile sunt undeva între 2 şi 3 milioane de lei. Chiria celor care vor locui aici este modică, de 200 de lei, plus utilităţile. Noi estimăm că aceste consolidări vor dura între un an jumătate şi doi ani jumătate. Sunt familii care sunt exceptate prin lege să plătească consolidările, pentru că au un venit mic. De asmenea, sunt familii care plătesc 50%, iar cei cu venituri mai mari platesc 100% pe o perioadă de 25 de ani, în rate fără dobândă”, mai susţine Marius Coajă.



Potrivit primarului general, Gabriela Firea, în bugetul Municipalităţii din acest an a fost alocată suma de 10 milioane de euro, pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, informează Mediafax.



În Capitală există 174 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, şi 173 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic, fără a reprezenta pericol public. Alte 330 de clădiri din Bucureşti sunt încadrate în clasa a II-a de risc seismic, iar 95 sunt încadrate în clasa a III-a, în timp ce şase imobile sunt în clasa a IV-a de risc seismic.