Incredibil ce face iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, în timp ce ea se află în Costa Rica FOTO PAPARAZZI

Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov în timp ce încerca să își ocupe timpul în lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa că, în timp ce blondina politicii românești se relaxa, la soare, în Costa Rica, tânărul om de afaceri lupta cu nămeții de la volanul mașinii de multe mii de euro. Și, odată ajuns în parcarea unui mall din București, ignorând că era îmbrăcat la patru ace, Adrian Alexandrov s-a apucat să curețe, temeinic, mașina, înlăturând zăpada de la roțile bolidului.

Apoi, fără să stea prea mjult pe gânduri, Alexandrov a mers direct în zona de fast-food-uri de la mall, iar după o scurtă discuție cu un amic de-al său, iubitul Elenei Udrea s-a așezat la coadă, decis să își umple burta cu câteva aripioare picante.

Iar după ce și-a cumpărat cele dorite, Adrian Alexandrov a simțit, probabil, mustrările de conștință. Și, fără să se abată de la drum, a mers direct la un magazin care pretinde că are doar produse alimentare "bio". Iar acolo, dovedind că este un client fidel al magazinului, Adrian Alexandrov, după câteva glume cu vânzătorul, și-a umplut plăsuța cu tot felul de bunătățuri, urcând, fericit, în mașină și îndreptându-se spre casă, la ceas de seară. Singur, dar, cu siguranță, cu gândul la partenera lui de viață, însărcinată cu gemeni, aflată în Costa Rica.

Elena Udrea a anunțat din Costa Rica că este însărcinată

"Sarcina evoluează bine, este gemelară, deci sunt doi băieți. Costa Rica este o țară frumoasă și prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o țară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am prezentat niște prieteni foarte buni. Am găsit niște vechi cunoștințe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut Capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din țară, dar când lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare este ceea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă", a declarat Elena Udrea.