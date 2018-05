Infecţiile urechii la bebeluşi. Cum îţi dai seama că are infecţie la urechi. Când trebuie să mergi la medic

Cam jumatate dintre bebelusi fac cel putin o infectie a urechii pana la prima aniversare, iar trei din patru copii contracteaza o astfel de infectie pana la implinirea varstei de 3 ani.

Infectiile urechii la bebelusi. Cum iti dai seama ca bebe are o infectie auriculara?

Cel mai simplu mod de a depista o infectie a urechii – sau orice alta problema de sanatate, de altfel – este sa fii atenta la schimbarile de dispozitie ale micutului tau. Daca observi ca bebelusul devine agitat si plange mai mult decat de obicei, inseamna ca este ceva in neregula. In cazul in care face si febra (usoara sau mai severa), ai inca un indiciu important. Infectiile auriculare tind sa apara imediat dupa o raceala sau o sinuzita, asa ca tine cont si de acest aspect.

Alte simptome ale unei infectii la ureche:

– Bebelusul trage de ureche sau o apuca foarte des cu manuta – Acesta poate fi un semn ca are dureri. Totusi, nu intra in panica de fiecare data cand puiul tau duce mana la ureche; bebelusii se trag singuri de urechiuse in joaca (fara sa aiba neaparat un motiv), asa ca, daca nu observi si alte simptome, nu e cazul sa te ingrijorezi ca s-ar putea sa fie bolnavior.

– Micutul are varsaturi sau diaree – Virusul sau bacteria care i-a provocat infectia urechii poate afecta in acelasi timp si tractul gastrointestinal.

– Ii scade pofta de mancare – Asa cum ai aflat mai sus, din cauza unei infectii auriculare, bebelusul poate avea si probleme cu stomacelul. De altfel, s-ar putea sa aiba dureri la inghitire sau la mestecare, prin urmare va refuza sanul sau biberonul dupa cateva inghitituri.

