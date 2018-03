Infirmierul care a înjunghiat o colegă la Spitalul din Slatina şi apoi s-a sinucis a lăsat o scrisoare de adio. FOTO DOCUMENTUL

Biletul a fost găsit în locuinţa infirmierului din Slatina de către sora acestuia, scrie Mediafax.

Gheorghe Ghenea susţine în bilet că victima, Ramona Cosmescu, avea o relaţie cu un poliţist şi că cei doi puneau presiune pe el pentru a ucide un medic şi o asistentă.

Bărbatul mai scrie că ar fi trebuit să-l omoare şi pe poliţist, adăugând că simte că se sufocă şi nu poate să-şi ducă planul la îndeplinire.

"Această jigodie nenorocită mi-a distrus viaţa. Ea, în cârdăşie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofiţer sub acoperire la DNA. M-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. (...) Numărul de telefon al acestui animal. Vreau să afle toată lumea de ce am recurs la acest gest să spuneţi la presă tot. (...) Ajunsesem să fiu urât de toată lumea din cauza lor. Îmi pare tare rău că nu pot să-l omor şi pe el. Din mormânt, din Iad de unde (...) oi fi, nu am să-i dau pace. Ar fi multe de spus dar simt că mă sufoc şi nu pot să-mi duc planul la îndeplinire. Am tot amânat din cauza la mama mea care o să sufere, dar nu mai puteam trăi", scrie Ghenea în bilet.

Bărbatul a lăsat şi un număr de telefon al presupusului amant al Ramonei Cosmescu, dar şi detalii despre cum poate fi găsit.

Şefa Secţiei de Psihiatrie, medicul Cristina Mischie, şi asistenta şefă Alice Popescu ar fi trebuit să fie victimele lui Ghenea, potrivit biletului acestuia.

"Porcul de la DNA are nr tel 077########, iar în telefonul meu este trecut PLIMBATU. Are biroul la intrare pe poarta din spate a Poliţiei Municipiului, cum intri faci în stânga şi urci scările la etajul 1, ultimul pe stânga. Trebuia să omor pe Mischie şi Alice dacă nu reuşeau ei să le bage la puşcărie. Bine că m-am prins la timp. De câte ori m-am întors până acum numai datorită mamei mele că o să sufere mult", se arată în bilet.

Surse apropiate anchetei au declarat că o copie a biletului a fost găsită şi asupra lui Gheorghe Ghenea.

Un infirmier de la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina a ucis o asistentă, sâmbătă noaptea, după care s-a sinucis, cei doi având o relaţie personală şi motivul fiind unul de această natură. Surse apropiate anchetei au declarat că cei doi angajaţi ai spitalului, asistenta Ramona Cosmescu, în vârstă de 46 de ani, şi infirmierul, Gheorghe Ghenea, în vârstă de 56 de ani, erau împreună de mai multă vreme, cu perioade în care au fost despărţiţi.

Cum s-a petrecut tragedia

Asistenta, Ramona Cosmescu, era divorțată, ca și infirmierul cu care avea de câțiva ani o relație intimă, Gheorghe (Gică) Ghenea, de 54 de ani. Bărbatul era extrem de posesiv și, prin urmare, foarte gelos, motivul care genera dese neînțelegeri între cei doi, potrivit Olt Alert.

Sâmbătă noaptea, în jurul orei 12.30, aceste neînțelegeri în relația lor aveau să atingă punctul de maxim. Cei doi au intrat în sala de tratamente și, în urma unui scandal violent, bărbatul nu a mai rezistat. După ce a blocat ușa cu un pat, și-a măcelărit prietena cu un cuțit, înjunghiind-o de mai multe ori în spate și în gât.

Ulterior, el și-a tăiat venele, după care, cu o putere greu de imaginat, ș-a înjunghiat în gât.

Scena crimei s-a consumat în țipetele disperate ale femeii. Auzind-o, colegii de tură au bătut la ușă și, pentru că nu au putut-o deschise, au chemat pompierii. Ușa a fost spartă, iar ceea ce li s-a înfățișat ochilor doar în filmele horror mai putea fi văzut: cei doi, cu multiple plăgi, erau plini de sânge, ca și podeaua încăperii.