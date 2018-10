ÎNREGISTRĂRI. Cum a petrecut Ţuţuianu cu ambasadorul SUA până în zori după ce Dragnea l-a rugat să nu îl primească

Adrian Ţuţuianu a povesit pe larg despre o întâlnire cu ambasadorul SUA la Bucureşti. "A doua chestiune: A fost foarte deranjat de venirea lui Hans Klemm la Târgoviște, deși eu am fost corect cu el. Cu o lună înainte i-am spus Uite, m-am dus cu Klemm la vreo trei aplicații de-astea militare și am avut și două întâlniri la Parlament...la Ministerul Apărării."

Eu nu m-am dus vreodată la vreo ambasadă. Cine a vrut să vorbească cu mine i-am chemat la ministerul Apărării. Cu americanii m-am văzut mai des că cu semnătura mea s-au cumpărat rachetele Patriot și în ziua când am plecat de la minister primisem aprobarea Congresului American pentru rachetele HIMARS.

Astea sunt contracte Guvern la Guvern, le-am semnat fără să-mi fac o mie de socoteli.

I-am spus că-l chem pe Klemm. I-am propus următoarea chestiune. I-am zis atunci Liviule..", într-o discuție, eu în general vorbeam cu domnul președinte, dar eram amândoi la o cafea. I-am zis Măi, ca să îmbunătățim relațiile cu partenerii ăștia occidentali importanți, cred că e bine ca fiecare să încercăm să-i luăm la discuții, să-i ducem prin județe, mai dăm o masă, mai cântăm o horă, mai facem un foc de tabără prin apropiere".

Zic Eu, uite, îl chem pe Klemm la Târgoviște". L-am chemat pe Klemm la Târgoviște. Ați văzut că am avut o întâlnire cu primarii, ne-am dus la masă. - V-a sunat înainte... - Ă? - V-a sunat înainte, seara...

Nu, dimineața m-a sunat...Klemm.... - V-a sunat el să nu-l mai primiți, că dăduse o declarație. - Nu puteam să fac așa ceva. Adică nu puteam să-i spun Băi, nu mai vii că ai dat tu o declarație".

L-am dus la masă la prânz, am discutat despre incompatibilități. Faptul că a vorbit cu niște primari care i-au spus niște lucruri i-a schimbat un pic din atitudine. Știți ce am constatat? Că mai rău erau consilierii de la Ambasadă decât Klemm.

Ăia...Fără discuții. (NEINTELIGIBIL) Nu știu realitatea. Apoi am urcat la munte cu el. I-a plăcut extraordinar de mult, l-am cazat la hotel la Calcan, la Peștera.

Ăia ne spuneau că la ora 20 se culcă, că nu mănâncă seara. Pe dracu'! Am stat, am mâncat, am băut, am stat până la 2 noaptea. A doua zi a coborât, s-a văzut cu Nifon la Arhiepiscopie, unde au ei hotelul ăla acolo.

I-a spus că-mi pregătește o vizită de înalt nivel, întâlniri una și una...Mai erau 7 zile până la vizita în SUA...Că e foarte mulțumit de ce fac eu acolo, că am semnat lucrurile astea care stăteau de 3 ani nesemnate și eu am luat decizia, că are semnale pozitive din armată.

Îți dai seama că m-au studiat...Eram ministrul Apărării, nu eram...Când ești pe postul ăla te ascultă și CIA, te ascultă și ai noștri te ascultă și rușii",