Înscriere clasa pregătitoare 2018. Calendarul pentru anul şcolar 2018-2019. Ce acte sunt necesare

Inscriere clasa pregatitoare 2018: Care sunt varstele la care se pot inscrie copiii la scoala

Astfel, parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a-i inscrie pe cei mici la scoala, in invatamantul primar, clasa pregatitoare. Parintii copiilor care implinesc 6 ani intre 1 septembrie si 31 decemtrie 2018 inclusiv, isi pot inscrie copiii in clasa pregatitoare NUMAI dupa evaluarea psihosomatica. Daca parintele nu opteaza pentru evaluarea psihosomatica sau in cazul in care copilul nu a fost declarat pregatit pentru scoala, in urma evaluarii, atunci acesta va fi inscris in invatamantul prescolar, la grupa mare.

In cazul in care exista solicitari de inscriere in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2018, inspectoratele scolare/unitatile de invatamant vor consilia parintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al copilului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in urma evaluarii dezvoltarii psihosomatice care sa ateste pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, copiii vor fi inscrisi in grupa mare din invatamantul prescolar.

IMPORTANT! Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Metodologia inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 o gasesti aici. Calendarul complet este aici.

