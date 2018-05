Înscrieri grădiniţe 2018-2019. Când începe înscrierea la grădiniţe. Acte necesare

Inscrieri gradinite 2018-2019: Etape

Reinscrierile se vor desfasura in perioada 7-19 mai 2018.

Inscrieri

1. Etapa 1: 21 mai – 8 iunie

2. Etapa 2: 25 iunie – 20 iulie (copii respinsi in etapa 1 vor putea si inscrisi pe locurile ramase libere pentru etapa a II-a)

3. Etapa de ajustari: perioada 30 iulie – 31 august (copiii respinsi in etapa 2 vor putea fi inscris pe locurile ramase libere pentru Etaja de ajustari).

Unitatile de invatamant care nu mai au locuri dupa prima etapa, nu vor mai primi cereri de inscriere pentru etapele urmatoare.

Potrivit MEN, orarul reinscrierilor si inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (daca exista), si eventual pe site-urile inspectoratelor scolare.

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea procesului de reinscriere, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani). In baza HG nr. 1252/2012 si in limita locurilor disponibile, pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.

Mai multe informatii puteti regasi in documentul atasat aici.

Inscrieri gradinite 2018-2019: Documente necesare

Actele necesare inscrierii la invatamantul prescolar sunt:

