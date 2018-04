Ce pensie are IONELA PRODAN. Suma URIAŞĂ pe care artista o încasează LUNAR

Ionela Prodan este considerata una dintre cele mai valoroase interprete de muzica populara. Timp de mai bine de 30 de ani, a avut concerte pe banda rulanta.

Astfel, in 2012, conform declaratiei de venit, Ionela Prodan avea sase proprietati si conturi de 1,5 milioane de euro. Tot in 2012, artista de muzica populara a fost candidatul PSD pentru Colegiul 3 Camera Deputatilor din diaspora, depunandu-si declaratia de avere. Atunci a precizat ca incaseaza o pensie anuala de 20.400 de lei, aproximativ 1.700 de lei pe luna.

In ultimii ani, insa, averea i s-a triplat, ajungand sa aiba chiar si peste 4 milioane de euro.

In 2016, Ionela Prodan a candidat din partea PSD pentru un loc in Senat, insa nu a reusit sa castige. Cantareata a trecut la rubrica venituri o pensie anuala de 26.400 de lei, adica in jur de 2.200 de lei pe luna.