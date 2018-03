IONELA PRODAN, primele imagini după ce s-a aflat că starea ei este CRITICĂ. Cum arată fără machiaj şi perucă FOTO

Ionela Prodan a primit vești bune din partea medicilor, iar vestea a făcut-o să accepte să fie fotografiată fără machiaj şi fără perucă. După ce a mers la mormântul Părintelui Arsenie Boca, unde s-a rugat pentru sănătatea mamei sale, Anamaria Prodan a petrecut clipe frumoase alături de doi dintre copiii săi și mama ei. Sexy-impresara a postat trei poze pe Facebook, care au fost însoțite de un mesaj.

Anamaria Prodan, ADEVĂRUL despre boala de care suferă Ionela Prodan. "Da, este..."

"Când nepoții au probleme, Buni Ionela analizează situația și face dreptate!!!", a scris Anamaria Prodan pe pagina ei de Facebook.

Într-o altă fotpgrafie, Anamaria Prodan o sărută pe obraz pe mama ei: "What is that Look:))))? Something Like….. do you need money from me:)))?#lovemymom #lovemylife #ionelaprodan".