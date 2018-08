Ionuţ Cristache, jurnalist TVR, iese la rampă. "NU AM DOSAR PENAL, NU S-A DESCHIS DOSAR PENAL"

„Traim in tara in care nonsensurile tin loc si de lege si de ratiune si de tot. Nonsensul suprem, chintesenta prostiei, aberatia suprema este sintagma "sa-ti dovedesti nevinovatia". In situatia asta aiuritoare m-am gasit si eu aseara, iesit din emisie, nu mai reuseam "sa-mi dovedesc nevinovatia"...am fost bombardat cu mesaje care insoteau stirea despre mine "a fugit de politie, dosar penal, penalul". Nimic adevarat in toata povestea asta, dar eu eram deja un "infractor" care trebuie dat afara de la Televiziunea Publica! SA FIE LIMPEDE, NU AM DOSAR PENAL!

Citeşte şi Ionuţ Cristache, prins de poliţie în timp ce conducea cu permisul suspendat, pe sens interzis. Vedeta TVR s-a ales cu dosar penal

Dar pentru ca traim in tara in care un nebun arunca o piatra intr-o apa si 1000 de intelepti se chinuie sa o scoata, n-am incotro si trebuie sa ma pun sa explic public cum au stat lucrurile, asta pentru cei care vor sa priceapa! Am fost, intr-adevar oprit ieri de politie! Oprit e impropriu spus! In zona TVR se schimba tevi, se asfalteaza, sunt cateva santierute, drept pentru care sensul unor strazi a fost schimbat peste noapte, au fost trasee deviate, sunt semnalizate cu chiu cu vai niste cai de acces spre Emil Pangrati, una dintre intrarile in TVR!", a scris Ionuţ Cristache.

Continuarea articolului pe stiripesurse.ro.