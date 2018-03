Israela Vodovoz va fi înmormântată într-un cearşaf. Cum este posibil aşa ceva

"Ieri dupa-amiaza, cand sa ma odihnesc, am auzit ciocanituri si bocanituri. Mirosea ceva ciudat. S-a scos vechea usa si s-a montat o noua usa. Am vazut doar muncitorii care lucrau, nicio ruda. Dumnezeu s-o ierte, ne pare foarte rau. Era o vecina foarte cumsecade si la locul ei. Politistii au trecut pe la mine. Saracii, au stat trei zile cate doua persoane. Era normal, o usa sparta a trebuit sa fie schimbata. Am colege de scoala in Israel si stiu ca se inmormanteaza in pielea goala intr-un cearsaf. Atata stiu ca, eu cand am fost in toamna, a murit mama unei cunostinte si sapte zile barbatii stau in genunchi in casa si onoreaza memoria celor care au murit" a declarat o vecina, scrie wowbiz.ro.

Israela, gasita dupa cateva zile dupa deces!

Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuinta ei. Aceasta a murit de mai multe zile si a fost nevoie de folosirea fortei pentru a se putea intra in apartamentul in care isi ducea traiul. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapstul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Cinci zile, mai exact.

Israela suferea de mai multi ani de astm. „S-a descoperit ca a suferit un accident. Se presupune ca nu au fost urme de violenta sau alte urme de intrare prin efractie", au declarat reprezentantii ISU.