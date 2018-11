Iţi mai doreşti un copil? Iată care este perioada optimă între două sarcini

Conform specialistilor, perioada minima intre doua sarcini ar trebui sa fie de 12 luni, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii sugereaza ca o mama ar trebui sa astepte cam 18-24 luni inainte de a ramane insarcinata, scrie bbc.com.

O perioada mult prea mica intre doua sarcini implica mai multe riscuri, atat pentru mama, cat si pentru viitorul bebelus.

Corpul mamei inca nu e suficient de pregatit pentru a putea "creste", cu tot ce presupune acest proces, un alt bebelus. Corpul mamei inca nu este in totalitate recuperat, inca are multe carente nutritionale (mai ales daca a si alaptat) si exista un risc crescut de demineralizare severa, pana la tulburari psihice. Totusi, timp de 9 luni mama i-a oferit tot ce-i mai bun bebelusului anterior.

Sarcina si apoi nasterea epuizeaza organismul femeii si, daca nu i se ofera suficient timp de recuperare, de a-si reface stocurile de vitamine si minerale necesare, cum sa-i ofere acel "tot ce-i mai bun" urmatorului copil?

Atunci cand corpul mamei inca nu este pregatit pentru o noua sarcina exista riscuri serioase si asupra viitorului bebelus. Acesta se poate naste inainte de termen, poate sa aiba o greutate mai mica la nastere, exista riscul unor defecte din nastere, malformatii, carente, pana la riscul de deces a bebelusului.

Stiai ca exista anumite riscuri si pentru primul copil? Atunci cand diferenta dintre sarcini este mult prea mica, exista posibilitatea ca primul nascut sa nu aiba parte de o ingrijire adecvata unui bebelus, mama fiind insarcinata sau avand probleme in timpul sarcinii, sau este implicata in ingrijirea celui de-al doilea bebelus, in timp ce toddler-ul are de suferit, avand uneori probleme de dezvoltare motorie, verbala sau chiar emotionala.



