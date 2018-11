Jean-Claude Juncker s-a făcut din nou de râs. Acum a apărut în public cu doi pantofi de culori diferite VIDEO

La intrarea în sală, Jean Claude Juncker este examinat atent de o consilieră, care se convinge că preşedintele Comisiei Europene n-a fost în stare să aleagă doi pantofi la fel şi îi sugerează acestuia să meargă să se schimbe.

Fără să comenteze, Juncker părăseşte scena, dar valuri de comentarii au apărut după această secvenţă. Cei mai vehemenţii sunt italienii, care comentează că "acesta este omul care îi spune Italiei ce facă", referirea fiind la disputele cu UE pe tema bugetului pe 2019.

Nu e prima oară când Juncker se face de râs în public, în vara acestui an el apărând abia ţinându-se pe picioare la un eveniment public încât părea beat, clipurile cu el viralizându-se. Impactul a fost atât de puternic încât Comisia Europeană a dat un comunicat în care a spus că Juncker suferă de sciatică.

Juncker's shoes don't match. He appears to have lost the ability to dress himself properly. pic.twitter.com/c2WW4VOpQF