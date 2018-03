Judecătoarea Adina Lupea: Laura Codruţa Kovesi poate fi inculpată. Pe mine nu mă intimidează ieşirile lui Kovesi

"Ne-am obislnuit sa folosim in sens negativ termenul de inculpat. Cuvantul inculpat face referire la o persoana care e intr-o culpa, care poate fi penala ori civila. Un inculpat pe tot parcursul porcesului penal beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Am observat ca se abuzeaza de acest termen sa se stie exact. Chiar si Kovesi poate fi inculpata cat inspectia a declansat o procedura impotriva sa. E considerata in culpa ca ar fi savarsit abateri. Sa nu-l mai folosim cu usurinta, in sensul ca o persoana ar fi automat condamnata", a declarat judecătoarea la România TV.



Adina Lupea spune că nu o intimidează ieşirile lui Kovesi, dar nici susţinerea pe care şefa DNA o are din partea lui Klaus Iohannis şi a şefilor instituţiilor europene.

"Pe mine nu mă intimidează ieşirile lui Kovesi, ale preşedintelui sau ale celor de la Parlamentul European. La Curtea de Apel Ploieşti sunt probleme. Aşa au fost şi la Curtea de Apel Oradea. Kovesi a spus ca dacă probele au trecut de cameră preliminară sunt reale. Dacă sunt semne de întrebare în dosare, e o mare problemă. La nivel de percepţie, judecătorii au îndoieli. Cei care au aceste dosare, ale acestor procurori cu probleme, îşi pun astfel de întrebări. E foarte rău pentru DNA că a fost prinsă într-un asemenea scandal", a spus Adina Lupea.