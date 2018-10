Judecătorul CSM Bogdan Mateescu, cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară pentru o postare pe Facebook

”Aduc la cunostinta tuturor, in special colegilor mei, ca azi, 26.10.2018, am primit rezolutia Inspectiei Judiciare prin care, la 21.09.2018, s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare impotriva mea ca urmare a sesizarii domnului Lazaroiu Petre, judecator CCR, care reclama savarsirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de facebook din data de 31.05.2018.



Inspectorul judiciar a apreciat ca exista indiciile savarsirii uneia dintre ele, prevazuta de art 99 lit. a din Legea 303/2004. Nu am primit vreo solutie cu privire la celelalte reclamate”, a anunțat judecătorul Bogdan Mateescu, pe Facebook.

Postarea pentru care este cercetat judecătorul CSM se referă la faptul că judecătorul constituțional Petre Lăzăroiu și-a depășit cu un an mandatul pentru care a fost numit la CCR, contrar chiar jurisprudenței Curții. Postarea din 31 mai a lui Bogdan Mateescu: