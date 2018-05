Jurgen Klopp după pierderea Ligii Campionilor: Sunt oricum, doar bine nu

"Sunt oricum numai bine nu, dar încerc să fiu profesionist. Am pierdut meciuri, am câştigat, sunt obişnuit să mă descurs în astfel de situaţii. Toţi ne simţim rău, dar trebuie să acceptăm", a declarat Klopp.

El a vorbit şi de greşelile portarului Loris Karius. "Îl compătimesc, nimeni nu-şi doreşte aşa ceva. Greşelile sunt evidente, nu este cazul să mai vorbim despre ele. Vom fi alături de el, evident că nu a fost seara lui".

Tehnicianul german a avut cuvinte de susţinere pentru portarul german Loris Karius, care a gafat la primul gol al lui Benzema şi la ultimul gol al lui Gareth Bale: ''A doua greşeală a fost din cauza primei greşeli. Este dificil să scapi de gândurile rele din mintea ta. E păcat că s-a întâmplat într-un meci ca ăsta, într-un asemenea sezon. Sunt alături de el, e un băiat fantastic''.

Jordan Henderson, căpitanul ''cormoranilor'' a refuzat să pună eşecul pe umerii portarului Loris Karius: ''Nu e vorba de greşelile făcute de Karius, pentru că am ajuns în finală ca o echipă şi am pierdut ca o echipă. Este vorba de totul. Nu am fost suficient de buni să câştigăm în seara asta. Sunt mândru de jucători şi de fanii care au venit alături de noi. Sper că vom continua şi vom ajunge în mai multe finale. Suntem mândri că am ajuns aici, ne va durea o perioadă, dar trebuie să mergem înainte''.

Formaţia Real Madrid a câştigat, sâmbătă, pentru a 13-a oară Liga Campionilor, a treia oară consecutiv, învingând în finala disputată la Kiev echipa Liverpool, scor 3-1. Zinedine Zidane este primul antrenor care obţine trei trofee europene consecutiv. Cristiano Ronaldo, primul fotbalist din istorie care câştigă de cinci ori LC.

Golurile au fost marcate de Karim Benzema ’51 şi Gareth Bale ’64, ‘83 pentru Real Madrid, respectiv Sadio Mane ’55 pentru Liverpool.