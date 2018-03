Kelemen Hunor, despre DNA: E necesară, instituţia este OK şi aici văd că nu se poate discuta raţional

"Intenţionat nu am vorbit despre acest lucru fiindcă instituţia e necesară, instituţia este OK şi aici văd că nu se poate discuta raţional, nu se poate discuta cu nuanţe, ori e alb, ori e negru, nu există nuanţe şi e o problemă foarte serioasă. În ceea ce priveşte instituţia, nu pot să spun decât ceea ce v-am spus: e nevoie de această instituţie, e nevoie de nişte reguli clare şi e nevoie de separarea puterilor în stat. În acest moment, eu văd că toată lumea duce o luptă, şi opoziţia, şi cei de la putere, şi o parte din sistemul juridic, în primul rând Procuratura cu toate segmentele ei, o luptă pentru putere. Nu ne interesează. De aceea nu am vorbit despre acest lucru", a susţinut Kelemen Hunor.



Potrivit acestuia, Laura Codruţa Kovesi va rămâne în funcţia de procuror-şef al DNA până la finalul mandatului, având în vedere că preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat mulţumirea faţă de activitatea acesteia.



"Ea a zis că e perfectă, nu îşi dă demisia. Iohannis a zis că e foarte mulţumit de prestaţia persoanei respective. Deci, e clar, rămâne până la terminarea mandatului, e OK aşa. Mandatul e parcă până anul viitor, nu am ce discuta eu despre acest subiect. De aceea nu am adus în discuţie. Şi eu cred că, dacă în 2018 şi 2019 în România iarăşi subiectul cel mai important va fi ce vom face cu cineva cu care oricum nu avem ce să facem sau cu o instituţie care, până la urmă, e o instituţie necesară şi nu e problema cu instituţia, problema e în altă parte, instituţia nu are nici o vină, atunci vom pierde şi acest an. Va pierde politica românească un an şi nu va face nimic, nu va creiona nici măcar un proiect pentru viitorul ţării. De aceea, nu am vorbit despre acest subiect, fiindcă eu cred că în acest moment problemele României sunt în altă parte", a arătat Kelemen Hunor.