Klaus Iohannis: Comportamentul ostil care vine dinspre est reprezintă o amenințare importantă la adresa securității europene

"Cred că suntem cu toţii de acord că regiunea Mării Negre are o greutate aparte în ecuaţia de securitate la nivel internaţional. Regiunea Mării Negre se află la intersecţia Vecinătăţilor Estice şi Sudice ale NATO şi ale UE – cu ameninţările, riscurile şi provocările specifice: conflicte regionale îngheţate sau active, noi ameninţări de natură cibernetică, hibridă şi teroristă, migraţie ilegală. You name it, we have it. Toate acestea trebuie abordate în mod coordonat şi coerent, ceea ce reprezintă în sine deja o provocare. În prezent, o ameninţare importantă la adresa securităţii europene este reprezentată, evident, de comportamentul ostil care vine dinspre est, ca să nu fiu prea concret", a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele României a vorbit şi despre obiectivul major al României, acela de a-şi consolida securitatea prin eforturi la nivel national.

"Pe fondul acestor evoluţii, obiectivul major al României este de a-şi consolida securitatea prin eforturi la nivel naţional şi valorificând cât mai bine parteneriatele strategice dezvoltate de-a lungul timpului, în mod special Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii – cel mai important parteneriat strategic al ţării noastre – precum şi rolul nostru în NATO, dar şi în cadrul Uniunii Europene. Mediul actual de securitate generează, însă, şi o fereastră de oportunitate, care plasează această parte a Europei în prim-planul dezbaterilor transatlantice", a mai spus preşedintele României.

Iohannis a vorbit şi despre parteneriatul strategic cu NARO şi a făcut apel la solidaritate în interiorul Alianţei Nord-Atlantice.

"În primul rând, este necesară întărirea solidarităţii în interiorul NATO, inclusiv prin consolidarea relaţiei transatlantice.În NATO, relaţia transatlantică este garanţia funcţionării optime a Alianţei şi a apărării colective definite de articolul V al Tratatului de la Washington. De aceea – şi cred că acest lucru merită spus în contextul unui seminar organizat de CEPA la Bucureşti – România încurajează activităţile desfăşurate de militarii americani pe teritoriul nostru, în cadru aliat sau bilateral, şi creşterea prezenţei militarilor şi echipamentului militar american în România", a mai spus şeful statului.