Klaus Iohannis şi-a făcut selfie-uri cu simpatizanţii în timpul vizitei la compania Aerostar din Bacău

Întrebat dacă a stat de vorbă cu oamenii care l-au abordat în vizita din Bacău, Iohannis a răspuns: "Da, am reuşit chiar câteva selfie-uri."

Şeful statului a precizat că este foarte mulţumit de felul în care a evoluat compania Aerostar, care a devenit un lider regional în domeniu.

"Am încheiat vizita la Aerostar şi vreau să spun de la început că am găsit oameni foarte primitori, foarte profesionişti şi întreaga întreprindere, recunosc, mi-a plăcut foarte mult. Este una dintre întreprinderile fanion ale României în domeniul şi de producţie şi de mentenanţă şi în zona aviaţiei militare şi în zona aviaţiei civile şi încă în câteva zone. Sunt realmente impresionat de felul cum a evoluat firma în ultimii ani şi faptul că a devenit un lider nu doar românesc, ci un lider regional în mai multe domenii. Trebuie ştiut şi recunoscut. I-am felicitat pe cei din conducere. Mi-am permis să felicit şi oamenii simpli care m-au aşteptat pe drum. Am discutat relativ cu multă lume astăzi. Impresia mea generală este una foarte bună despre Aerostar şi mi-am exprimat acum, în întâlnirea cu conducerea, convingerea că Aerostar are un viitor foarte bun. Şi, de asemenea, m-am exprimat în sensul că mi-aş dori ca Aerostar să câştige contracte în continuare şi în domeniul militar pentru România, atât în zona de producţie, cât şi de mentenanţă", a spus Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut o vizită, joi, la societatea comercială Aerostar S.A., Grup Industrial Aeronautic – Bacău. Compania este lider local şi regional în domeniul fabricaţiei de piese destinate domeniului aviaţiei, în întreţinerea de avioane civile şi în furnizarea de soluţii în domeniul sistemelor defensive aero şi terestre.

Vizita şefului statului vine în contextul închiderii ediţiei 2017-2018 a programului Capitala Tineretului din România, în cadrul căreia va vizita societatea comercială Aerostar S.A. şi va participa la dezbaterea naţională „Viziunea tinerilor pentru viitorul României".