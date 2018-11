LeBron James l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain. A devenit al 5-lea marcator din istoria NBA

LeBron James, în vârstă de 33 de ani, l-a depăşit astfel pe legendarul Wilt Chamberlain, care înscrisese 31.419 puncte în cariera sa în perioada 1959 - 1973.

"King James" a început meciul cu 31.381 puncte, iar viitorul său obiectiv este să-l depăşească pe Michael Jordan, al patrulea marcator din istorie, cu 32.292 puncte.

Cel mai prolific marcator din istorie este Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puncte), urmat de Karl Malone (36.928 puncte) şi Kobe Bryant (33.643 puncte).

Graţie lui James, care a făcut cel mai bun meci al său de până acum sub culorile lui Lakers, cu cele 44 de puncte, 10 recuperări şi 9 pase, echipa sa şi-a trecut în cont a patra victorie consecutivă.

Alte rezultate consemnate miercuri:

Dallas Mavericks - Utah Jazz 118-68

Boston Celtics - Chicago Bulls 111-82

Brooklyn Nets - Miami Heat 107-120

Toronto Raptors - Detroit Pistons 104-106

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 116-96

Milwaukee Bucks - Memphis Grizzlies 113-116

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 107-100

Oklahoma City Thunder - New York Knicks 128-103

Orlando Magic - Philadelphia 76ers 111-106

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 119-95.

The and-1 that put @KingJames ahead of Wilt Chamberlain on the all-time NBA scoring list. pic.twitter.com/5IBqiv4Cli