Lia Olguţa Vasilescu, despre Klaus Iohannis: Nu cred că e cazul să facă mediere

"Klaus Iohannis este un om politic şi ne aşteptăm de fiecare dată de la el la decizii politce şi, bineînţeles, şi la replici politice. Singurul lucru pe care îl aşteptăm de la domnia sa este să nu ascundă adevărul atunci când în cadru privat are anumite idei, anumite opţiuni. Noi considerăm că ar fi bine ca toate aceste lucruri să fie cunoscute. (..) Mie mi-a plăcut foarte mult întâlnirea pe care am avut-o cu Klaus Iohannis pentru că mi-a făcut impresia că ştie legea salarizării, că este de acord cu ea, că i se par nişte principii foarte corecte şi chiar mi-a dat nişte sfaturi foarte bune, vis-a-vis de dialogul avut cu sindicatele", a declarat Lia Olguţa Vasilescu la România TV.

Ministerul Muncii a precizat că ar trebui ca stenograma discuţiilor avute cu şeful statului să fie publică: "Atunci o să avem şi o altă noţiune despre Klaus Iohannis, alta decât atunci când se dă jos de pe bicicletă".

"În cadru privat a fost foarte în regulă ca şi persoană. (..) Nu văd un motiv pentru care ar trebui să ne solicite prezenţa domnia sa. Dacă are nevoie de explicaţii are suficienţi consilieri la Cotroceni încât să-i dea aceste explicaţii despre legislaţia existentă şi chiar nu văd motivul. Mediere nu cred că este cazul să facă între noi şi vreo instituţie sau între noi şi sindicate.Nu cred că este cazul de nicio mediere, cred că fiecare trebuie să îşi asume ce are ca şi responsabilitate.(..) În acele vremuri (n.r. în perioada Guvernului Emil Boc), BNR îşi asuma inflaţia, acum toată lumea o dă în curtea Guvernului", a mai spus ministrul.

Stenograma unei discuţii telefonice Iohannis-Dăncilă, pe tema medierii conflictului dintre BNR şi Guvern

Şeful statului spunea că va aduce la Cotroceni ambele părţi, însă miercuri anunţa că discuţiile cu guvernatorul BNR au loc la ora 12.00, în timp ce premierul Dăncilă va merge la Palatul Cotroceni în cursul zilei de vineri.