Liviu Dragnea: Da, recunosc, am o relaţie foarte bună cu premierul Israelului. Asta este cumva o infracţiune?

"Am văzut că în ultimii ani în România am avut politica externă de a aştepta ordinele venite de la alţii. Dacă ne spun unii astăzi, o luăm spre stânga, dacă mâine se schimbă şi spun 'luaţi-o pe dreapta', fără întrebări o luăm la dreapta. Eu zic că trebuie să avem o politică externă care să ţină cont în primul rând de interesele României. (...) Se va organiza o şedinţă de guvern comună în Bucureşti, probabil în luna iulie, cel mai târziu, în care să se semneze nişte acorduri extrem de importante pentru economia românească şi pentru dezvoltarea României. Da, recunosc, am o relaţie foarte bună cu premierul Israelului. Asta este cumva o infracţiune? Asta este ceva rău? Că dacă am o relaţie apropiată, nu o am pentru mine, personal, că nu vine premierul Netanyahu în România să mă ajute cu ceva, ci este pentru România", a afirmat Dragnea.

El a adăugat că nu a spus niciodată că s-a decis ca Ambasada României în Israel să se mute la Ierusalim.

"Atunci când două state atât de importante în lume ca Statele Unite şi Israelul sunt într-o perioadă în care ar avea nevoie de sprijin într-un anumit demers şi dacă exact atunci le acorzi acest sprijin, contează enorm şi nu va fi uitat niciodată şi vorbim aici de interesele majorare ale României, nu de interese mărunte sau de dispute politice mici de pe malurile Dâmboviţei", a precizat el.

Iohannis, despre vizita în Israel: Premierul Dăncilă a plecat fără mandat. Cine ştie ce înţelegeri secrete face Dragnea cu evreii