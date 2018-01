Liviu Dragnea, despre dosarul Tel Drum: Nu mi-e teamă, n-am furat nimic, n-am făcut nicio infracţiune

Întrebat cum descrie chemările repetate la DNA, Dragnea a spus că nu îi e teamă, pentru că nu a făcut nicio infracţiune.

"Am înţeles că în 2001 eu am aterizat în Teleorman şi am făcut un grup infracţional care a funcţionat, cred că şi acum funcţionează. Nu vreau să mă refer foarte mult la mine pentru că evit să mă refer foarte mult la mine. Nu mi-e teamă, n-am furat nimic, n-am făcut nicio infracţiune. În acelaşi timp, înţeleg că dosarul se bazează pe denunţurile unor turnători. Vestea tristă pentru ei este că minciunile vor ieşi la iveală. Nu vreau să spun mai mult pentru că e un dosar în curs. E trist că se întâmplă astfel de lucruri”, a afirmat Dragnea, potrivit news.ro.

În 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmărire penală sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte opt persoane, între care reprezentanţi ai firmei Tel Drum.

Tribunalul Teleorman a decis deschiderea procedurii de insolvenţă pentru Tel Drum

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publică şi persoane din mediul de afaceri.

Prejudiciul în acest dosar este de 30 de milioane de lei prin abuz în serviciu şi de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.

Grupul iniţiat în anul 2001 a vizat obţinerea frauduloasă a unor sume importante din contractele finanţate din fonduri publice , prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, spun procurorii DNA.

Liviu Dragnea a fost pus sub urmărire penală pentru constituirea unui grup infracţional organizat, pentru două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi pentru două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul.