Liviu Dragnea, despre plângerea lui Ludovic Orban: Vom vedea că plângerea a fost redactată la Cotroceni

"Aceasta sesizare sau ce a făcut această unealtă este concepută şi redactată la Cotroceni şi cred că vom avea toţi acces la text şi vom constata că e concepută la Cotroceni şi este ca urmare a ameninţărilor pe care preşedintele le-a îndreptat împotriva premierului Dăncilă. Nu ştiu de ce ar trebui sa fie ţinuta secretă şi ne vom da seama că ce a mai spus se adevereste, şi anume dorinta lui Iohannis de a prelua brutal guvernarea nesocotind rezultatul alegerilor, practicând şantaj prin uneltele sale, punând presiune pe premierul României, punându-l pe Orban să acuze de înaltă trădare", a declarat vineri Liviu Dragnea, potrivit Mediafax.

Dragnea a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis "a stat la masă cu un stat care încă nu e recunoscut de România - Kosovo" şi nu a făcut nicio comunicare despre subiectele dezbătute la reuniunea summitului Uniunea Europeană UE - Balcanii de Vest.

"Ne-am uitat şi noi cu atenţie că a stat la masă cu un stat care încă nu e recunoscut de România - Kosovo. E bine, e rău? Doar citim în presă şi vedem tot felul de analize făcute de tot felul de analişti. Nici nu ştim - s-a consultat cu cineva, a luat vreo decizie acolo, a propus ceva, a promis ceva în numele României? - habar nu avem. De acolo a avut grijă să mai ceară o dată demisia primului-ministru şi să mai atace o dată guvernul şi PSD", a spus preşedintele PSD.

El a mai spus că nu mai poate avea o relaţie instituţională cu preşedintele Klaus Iohannis.

"Se constată că nu se poate avea niciun fel de relaţie cu Klaus Iohannis. Nu este şeful statului, doreşte să fie şef. Doreşte să fie şeful statului şi şeful românilor. Noi nu putem avea relaţii cu cineva care se consideră tătucul acestei ţări. Nu a venim nimic, absolut nimic din partea Cotroceniului, cel puţin în acest an şi jumătate. Cu toate solicitările făcute de mine, de dl. Tăriceanu, făcute de primulministru de a exista o colaborare, de a exista o consultare pe temele mari, interne, externe, nu a fost absolut nicio reacţie, niciun demers de a ne chema, de a ne convoca, de a ne invita la o discuţie aşezată despre priorităţile majore ale României. Totul e făcut singur", a adăugat preşedintele PSD.

Ludovic Orban: Am depus PLÂNGERE PENALĂ la Parchetul General împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a lui Liviu Dragnea

Dragnea: Nu suspendarea lui Iohannis este miza noastră

Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că miza social-democraţilor nu este suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, dar a ţinut să avertizeze că nu vor sta "cu mâinile încrucişate".

"Nu asta (suspendarea - n.r.) este miza noastră. Deci nu asta e miza noastră. Acum, mai important decât Klaus Iohannis, chiar dacă el nu crede, este România şi stabilitatea acestei ţări. Dar asta nu înseamnă că o să stăm, pur şi simplu, cu mâinile încrucişate. Aşa ceva nu se va întâmpla!", a declarat Liviu Dragnea.

El a evitat să spună concret ce vor face social-democraţii.

"Nu s-a speriat nimeni. Noi nu am aterizat astăzi în România şi am crezut că suntem aşa... în Eden, în Rai şi că toate lucrurile sunt frumoase. Nu, trăim aici de foarte mult timp, suntem într-un asediu din partea statului subteran, din partea tuturor instituţiilor aservite lui Iohannis. Deci nu e o mare noutate. Din momentul în care a început acest serial de solicitare de demisii şi din momentul în care a apărut în mod explicvit ameninţarea de la preşedintele Iohannis am şi discitat în partid, am discutat cu doamna prim-ministru, am spus şi eu public că e clar că este un plan care se va materializa într-un fel sau altul. Deci nu e o surpriză. Eu zic să fie mai pesimişti cei care începeau să spună că nu ştiu ce sperietură a început în PSD. PSD nu e un partyid, slab, mic sau fricos", a mai spus Liviu Dragnea, întrebat dacă sunt social-democraţi care s-au speriat după denunţul depus de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dăncilă.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus, joi, trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD Liviu Dragnea structurii de parchet competente, respectiv DIICOT.

Sesizarea liderul PNL vizează posibilitatea încălcării Constituţiei prin semnarea memorandumului adoptat de Guvern, cu privire la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Totodată, este sesizat faptul că preşedintele nu a fost informat, premierul Viorica Dăncilă fiind acuzată de liberal de înaltă trădare.

O altă problemă ridicată este furnizarea de informaţii clasificate, în contextul în care Liviu Dragnea ştia de memorandum, deşi acesta nu era destinat publicităţii.