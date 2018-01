LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. Vezi numerele extrase duminiă, 7.01.2018, conform loto.ro

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Română a acordat 17.193 câştiguri în valoare totală de 573.400 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei.

LIVE VIDEO EXTRAGEREA LOTO

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 7.400 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.800 de lei (peste 5.300 de euro) iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 99.600 de lei (peste 21.500 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. NUMERELE EXTRASE duminică, 7 ianuarie 2018

Loto 6/49: 4 , 12 , 5 , 19 , 33 , 2

Joker: 42 , 8 , 1 , 41 , 2 / 19

Loto 5 din 40: 37 , 27 , 29 , 18 , 22 , 7

Noroc: 9 0 9 7 6 1 7

Super Noroc: 0 4 0 3 5 3

Noroc Plus: 8 6 9 3 4 2

In 2017, Loteria Romana a acordat 6.671.358 de premii in valoare totala de peste 209,28 milioane de euro

In luna decembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 647.615 premii in valoare totala de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 89.851 de castiguri, in valoare totala de peste peste 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 985 de castiguri, in valoare totala de peste 532.000 de lei (peste 114.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 83.506 de castiguri, in valoare totala de peste 2,73 milioane de lei (peste 586.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 12.325 de castiguri in valoare totala de peste 393.000 de lei (peste 84.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 838 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.367 de castiguri, in valoare totala de peste 96.475 de lei (peste 20.700 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 10 de castiguri, in valoare totala de peste 34.000 de lei (peste 7.300 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 18 castiguri, in valoare totala de peste 13.300 de lei (aproximativ 3.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 454.700 castiguri, in valoare totala de peste 80,80 milioane de lei (peste 17,34 milioane de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE. Duminică, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. RomaniaTV.net va publica, începând cu orele 18,10 rezultatele tragerilor Speciale de Anul Nou.

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE, NUMERELE EXTRASE duminică, 31 decembrie, 2017

Loto 6/49: 43, 36, 2, 42, 32, 28

Loto 6/49 suplimentar: 5, 44, 12, 9, 29, 16

Joker: 3 / 44, 29, 8 , 14 , 17

Joker suplimentar: 2 / 41, 14, 7, 31, 37

Loto 5 din 40: 15, 6, 1, 19, 10, 13

Loto 5.40 suplimentar: 17, 28, 20, 37, 24, 23

Noroc: 7733476

Super Noroc: 139137

Noroc Plus: 657647

Câștigâtoarea unui autoturism la Lozul Anului Nou este Constantin Ioana Iulia din București.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 200.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de duminica, 24 decembrie, Loteria Romana a acordat 26.796 de castiguri in valoare totala de 1.454.590,65 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 580.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 230.000 de euro).

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,44 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro).

La Noroc Plus a ramas in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 65.000 de lei (peste 14.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 153.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 92.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

EXTRAGERE SPECIALA „LOZUL ANULUI NOU"

Duminica, 31 decembrie, are loc, de asemenea, o extragere pe baza de lozuri necastigatoare „Lozul Anului Nou". Pentru aceasta s-au pus in joc 5 castiguri a cate 10.000 de lei si marele premiu constand intr-un autoturism de marca straina.

IMPORTANT!

Tragerile Speciale Loto de Anul Nou precum si extragerea speciala „Lozul Anului Nou" vor fi difuzate, in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare", incepand cu ora 18:10.

Programul agentiilor loto in perioada 28 decembrie - 02 ianuarie

Joi, 28 decembrie 2017: DESCHIS (program normal)

Vineri, 29 decembrie 2017: DESCHIS (program normal)

Sambata, 30 decembrie 2017: DESCHIS (program normal)

Duminica, 31 decembrie 2017: DESCHIS (pana la ora 16.00)

Luni, 1 ianuarie 2018: INCHIS

Marti, 2 ianuarie 2018: INCHIS

Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana a suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

LOTERIA CRACIUNULUI

Duminica, 24 decembrie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Craciunului pentru care Loteria Romana a pus in joc 210 castiguri in valoare totala de 300 de lei, dupa cum urmeaza:

10 castiguri a cate 10.000 de lei

200 de castiguri a cate 1.000 de lei

Prima TRAGERE a CRĂCIUNULUI:

1 9 9 2 3 1

A doua TRAGERE la LOTERIA CRĂCIUNULUI:

1 1 8 0 3 9

NUMERELE EXTRASE duminică, 24 decembrie, 2017

Loto 6/49 18 33 17 12 44 28

Joker 39 31 33 42 27 +20

Loto 5 din 40 33 38 24 13 6 22

Noroc 9 9 7 2 0 9 2

Super Noroc 3 7 6 5 6 4

Noroc Plus 9 0 4 1 7 0

La tragerile de joi, 21 decembrie 2017, Loteria Română a acordat 12.650 câştiguri în valoare totală de 755.106,87 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,9 milioane de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste un milion de lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 13,1 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 53.000 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 72.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistreaza un report în valoare de peste 89.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49 21 DECEMBRIE 2017: REZULTATE LOTO 21.12.2017

LOTO 6 DIN 49: 19, 46, 30, 33, 36, 17

Joker: 36, 29, 35, 9, 30 / 14

Loto 5 din 40: 21, 6, 35, 31, 24, 9

NOROC: 8 1 4 8 4 8 0

Super Noroc: 1 4 0 1 9 1

Noroc Plus: 9 1 9 3 3 7

Trageri loto. Loteria Română suplimentează cu câte 100.000 de lei fondul de câștiguri al categoriei I pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din perioada 7-21 decembrie.

Trageri loto. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 337.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 990.100 de lei (peste 213.600 de euro).

În urmă tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13 milioane de lei (peste 2,81 milioane de euro). La Noroc Plus a rămas în joc, la aceeași categorie, un report în valoare de peste 45.100 de lei (peste 9.700 de euro).

Trageri loto. Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 40.700 de lei (peste 8700 de euro). La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 87.000 de lei (peste 18.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 17 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 96.867,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 15-66 din orașul Răcari, jud. Dâmbovița și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 și o varianta la Super Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49 17 DECEMBRIE 2017: La tragerile de duminică, 10 decembrie 2017, Loteria Română a acordat 14.828 câştiguri în valoare totală de 591.552,75 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste un milion de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 958.000 de lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 12,9 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 34.000 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 76.500 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistreaza un report în valoare de peste 84.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49 17 DECEMBRIE 2017: NUMERELE EXTRASE duminică, 17 decembrie, 2017

Loto 6/49: 34 30 47 46 45 26

Joker: 43, 21, 3, 8, 13 / 6

Loto 5 din 40: 31, 20, 26, 37, 6, 4

NOROC: 1 8 4 2 5 8 7

Super Noroc: 7 3 6 5 0 7

Noroc Plus: 3 9 7 0 4 0

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 14 DECEMBRIE 2017. Numere loto 14.12.2017.Inregistrarea tragerilor din data de 14.12.2017 va putea fi urmarita pe site-ul www.loto.ro /youtube, iar rezultatele omologate aferente vor fi facute publice pe site-ul www.loto.ro precum si prin celelalte mijloace ale CNLR SA – revista "Loto Prono", pagina de Facebook a Loteriei Romane, agentiile Loto etc.

LOTO 6 din 49 din 14 decembrie 2017. 40, 2, 45, 13, 11, 5

Joker din 14 decembrie 2017. 5, 21, 8, 42, 33 / 17

Loto 5 din 40 din 14 decembrie. 10, 26, 11, 40, 16, 15

Noroc 1 0 4 3 3 3 3

Super Noroc 3 7 5 1 5 7

Noroc Plus 7 9 8 6 0 9

Urmare a câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, în data de 3 decembrie, Loteria Română a decis, ca pentru fiecare tragere Loto 6/49 din intervalul 7-21 decembrie, să suplimenteze fondul de câștiguri al categoriei I cu cate 100.000 de lei.

La tragerile de duminică, 10 decembrie 2017, Loteria Română a acordat 18.563 câştiguri în valoare totală de 786.123,23 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 740.000 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 928.000 de lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 12,75 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 26.000 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 202.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistreaza un report în valoare de peste 81.000 de lei.

NUMERELE EXTRASE joi, 14 decembrie, 2017

NUMERELE EXTRASE duminică, 10 decembrie, 2017

Loto 6/49 38, 49, 10, 1, 46, 22

Joker 27, 30, 3, 22, 44 / 10

Loto 5 din 40 11, 4, 16, 39, 10, 37

Noroc 7 7 4 1 5 9 3

Super Noroc 2 8 1 0 2 7

Noroc Plus 2 7 7 4 8 9

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La tragerea Loto 6/49 de astazi, 3 decembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 6.372.850,87 lei (peste 1,37 milioane euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-013 din Constanta si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul acestuia fiind de numai 18,10 lei.

RomaniaTV.net va publica, joi, începând cu orele 17,30 numerele extrase de Loteria Română.

LOTO, NUMERELE EXTRASE joi, 7 decembrie, 2017

Loto 6/49: 32, 14, 37, 40, 47, 49



Joker: 11 / 9, 29, 31, 12, 10



Loto 5 din 40: 40, 29, 7, 37, 20, 33



Noroc: 4959624



Super Noroc: 202223



Noroc Plus: 962460

LOTO: S-a prezentat castigatorul premiului de categoria I la Loto 6 DIN 49. Biletul câştigator

Posesorul biletului norocos este din Constanta, are peste 50 de ani, joaca de peste 30 de ani la Loteria Romana si, cel mai mult, ii place sa-si incerce norocul la Loto 6/49 si la lozul razuibil “Zodiac”.

Jucatorul a declarat pentru loto.ro ca pana acum nu a castigat decat sume mici dar ca “simtea de ceva vreme ca norocul cel mare se apropie”. LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 7 DECEMBRIE. Numerele câştigătoare pentru 7 decembrie 2017 Ne-a povestit ca a jucat, ca de obicei, intr-o zi de sambata numai ca, de aceasta data, a hotarat sa joace trei variante in loc de doua. Cea de-a treia varianta s-a dovedit a fi cea castigatoare. Cu exceptia unui singur numar, care are semnificatie personala, celelalte numere au fost alese la intamplare. Cu banii castigati doreste sa-si ajute copiii si sa calatoreasca prin tara. In primele unsprezece luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 6.023.743 de premii in valoare totala de peste 188 milioane de euro In luna noiembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 595.631 de premii in valoare totala de peste 83,20 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 71.603 de castiguri, in valoare totala de peste peste 4 milioane lei(peste 875.000 de euro). Jocul Noroc La Noroc s-au inregistrat 734 de castiguri, in valoare totala de peste 433.000 de lei (peste 93.000 de euro). Jocul Joker La Joker s-au inregistrat 69.567 de castiguri, in valoare totala de peste 2,11 milioane de lei (peste 457.000 de euro). Jocul Noroc Plus La Noroc Plus s-au inregistrat 11.700 de castiguri in valoare totala de peste 389.000 de lei (peste 84.000 de euro). Jocul Loto 5/40 La Loto 5/40 s-au inregistrat 777 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (aproximativ 216.000 de euro). Jocul Super Noroc La Super Noroc s-au inregistrat 4.992 de castiguri, in valoare totala de peste 82.100 de lei (peste 17.700 de euro). Jocul Pronosport La Pronosport s-au inregistrat 86 de castiguri, in valoare totala de peste 45.700 de lei (peste 9.000 de euro). Jocul Prono-S La Prono_S s-au inregistrat 51 de castiguri, in valoare totala de peste 21.700 de lei (peste 4.600 de euro). Jocul Videoloterie S-au inregistrat peste 436.000 de castiguri, in valoare totala de peste 75 milioane de lei (aproximativ 16,20 milioane de euro).