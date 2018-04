LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 8 APRILIE, extrageri duble de Paşte, numerele loto 8.04.2018, conform loto.ro

LOTO PAŞTE 2018. REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Extragerea de PAŞTE 2018, duminică, 8 aprilie 2018, are loc la LOTO a avut loc la ora 18:00. Realitatea.net publică în acest articol numerele câştigătoare la extragerea de Paşte 2018.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE de PAŞTE 2018 duminică, 8 aprilie 2018:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Loto 6/49:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Loto 6/49 special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: LOTO 5 din 40:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: LOTO 5 din 40 special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Joker:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Joker special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Super Noroc:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Super Noroc special:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc Plus:

REZULTATE LOTO PAŞTE 2018: Noroc Plus special:

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 250.000 de lei

Joker – 100.000 de lei

Loto 5/40 – 50.000 de lei

REPORT RECORD LA JOKER: PESTE 4 MILIOANE DE EURO

REPORT LOTO 6/49: 1,3 MILIOANE EURO

La tragerile loto de duminica, 1 aprilie, Loteria Romana a acordat 30.808 castiguri in valoare totala de 1.151.345,64 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: aproximativ 18,9 milioane lei (peste 4 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

REPORT CATEGORIA I LOTO 6/49: 1,3 MILIOANE EURO

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6 milioane lei (aprox. 1,3 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,25 milioane lei (peste 268.300 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker se iregistreaza, de asemenea, un report in valoare de aproximativ 615.000 de lei (peste 132.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 93.500 de lei (peste 20.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 133.400 de lei (peste 28.600 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproximativ 173.000 de lei (peste 37.100 de euro).

LOTERIA SARBATORILOR DE PASTI

Duminica, 8 aprilie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Sarbatorilor de Pasti pentru care s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, dupa cum urmeaza:

- 10 castiguri a cate 10.000 lei fiecare

- 200 castiguri a cate 1.000 lei

IMPORTANT!

Joi, 5 aprilie a.c., nu au avut loc extregeri LOTO.

Program PAŞTE agentii LOTO

Vineri 06.04.2018 - program normal de lucru

Sambata 07.04.2018 - program normal de lucru

Duminica 08.04.2018 - program de lucru pana la ora 16:00

Luni 09.04.2018 - Inchis

In primele trei luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.821.064 castiguri in valoare totala de aproximativ 56 milioane de euro

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 637.222 castiguri in valoare totala de aproximativ 88,17 milioane de lei (peste 18,93 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 68.389 castiguri, in valoare totala de peste 4,3 milioane lei (peste 923.700 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 820.000 de lei (peste 176.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 92.856 de castiguri, in valoare totala de peste 2,71 milioane lei (peste 583.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 15.362 de castiguri in valoare totala de aproximativ 459.000 de lei (peste 98.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 721 de castiguri, in valoare totala de peste 814.000 lei (peste 174.800 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.407 castiguri, in valoare totala de peste 98.500 de lei (peste 21.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 187 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 30.000 lei (peste 6.400 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 7.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 453.300 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 79 milioane lei (peste 16,94 milioane de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 1.04.2018, incasarile sunt in suma de 2.734.670,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 569.723, iar numarul de bilete jucate este de 286.976.

La tragerea Noroc din data de 1.04.2018, incasarile sunt in suma de 304.231,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 126.763 iar numarul de bilete jucate este de 97.366.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 1.04.2018, incasarile sunt in suma de 1.542.553,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 428.487 iar numarul de bilete jucate este de 177.554.

La tragerea Noroc Plus din data de 1.04.2018, incasarile sunt in suma de 123.714,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 103.095 iar numarul de bilete jucate este de 79.049.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 1.04.2018 incasarile sunt in suma de 200.592,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 100.296 iar numarul de bilete jucate este de 39.523.

La tragerea Super Noroc din data de 1.04.2018 incasarile sunt in suma de 27.620,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 34.525 iar numarul de bilete jucate este de 21.692.

Transparenta si siguranta jocurilor

“Toti romanii care-si doresc sa aiba o perspectiva reala si imediata cu privire la transparenta si siguranta jocurilor organizate de Loteria Romana, sunt asteptati in studioul Loteriei Romane in fiecare joi si duminica, sa participe alaturi de noi la tragerile loto, inclusiv la operatiunile premergatoare acestora” - Ovidiu-Iulian Portariuc, Director General al C.N. “Loteria Romana” S.A.

Loteria Romana isi reinnoieste invitatia adresata tuturor celor interesati de a participa la tragerile loto care au loc in studioul tv in fiecare saptamana, joia si duminica.

Experienta participarii, in direct, atat la tragerile loto propriu-zise cat si la operatiunile premergatoare acestora, este la indemana tuturor celor care au peste 18 ani si care se inscriu, in prealabil, la numarul de telefon 0372.137.351 (Biroul Comunicare si Protocol).

Reamintim ca tragerile loto au loc joia, incepand cu ora 17:30 si duminica, incepand cu ora 18:10, in studioul tv al Loteriei Romane din str. Reinvierii nr. 2B, sector 2, Bucuresti si sunt transmise, in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”.