Lovitură de teatru în divorţul dintre Brigitte Sfăt şi Ilie Năstase. DECLARAŢIILE care schimbă TOT

Brigitte Sfăt a spus de nenumărate ori că divorțează și că este mai hotărâtă că niciodată să pună punct căsniciei cu Ilie Năstase, dar bruneta nu poate să treacă atât de ușor peste povestea de iubire cu marele sportiv.

"Mă sfătuiesc și acum cu el. Atunci când am suferit, nu am ascuns şi am plâns, m-a văzut toată lumea, mi-am arătat sentimentele, m-am descărcat. Sunt şi de principiu că dacă ţii în tine te poţi îmbolnăvi. Nu ştiu dacă este aşa, dar eu aşa simt", a declarat Brigitte Sfăt.

"Am încercat să ţin în mine şi nu a mers, aşa că indiferent câţi oameni m-ar critica, eu nu mă voi schimba şi voi rămâne ceea ce sunt. Dacă îmi vine să plâng, voi plânge, dacă îmi vine să râd mă voi bucura pentru că am o singură viaţă şi nu îmi aparţine decât ziua de astăzi", a adăugat Brigitte Sfăt.