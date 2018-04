Lucrările de la Aeroportul Târgu Mureş, prima investiţie publică din România monitorizată online non-stop

"Am pus accentul pe transparenţă. Oricine poate urmări lucrările de reabilitare, inclusiv pe pagina de Internet a Aeroportului. Cred că este, nu greşesc, prima investiţie publică care poate fi urmărită non-stop. Şi cine are curiozitatea poate să vadă că inclusiv duminică noaptea s-au desfăşurat lucrări, se lucrează zi şi noapte, nu are nimeni nimic de ascuns, banii sunt folosiţi eficient şi util şi se poate vedea întregul proiect (...) În afară de faptul că se reabilitează suprafeţele de mişcare, se întâmplă foarte multe lucruri care prea puţin îi interesează pe pasageri sau pe clienţii noştri viitori, dar sunt menite pentru a asigura partea nevăzută a operării unui aeroport, care să asigure siguranţa şi securitatea", a declarat Peti Andras, într-o conferinţă de presă.

Acesta a arătat că dacă totul va decurge conform graficului de execuţie şi conform proiectului avizat de Autoritatea Aeronautică Civilă, iar datele din teren vor confirma că lucrările sunt la nivelul documentaţiei tehnice, atunci de la jumătatea lunii iunie vor fi reluate cursele de pe Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureş.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional "Transilvania" Târgu Mureş a spus că deja sunt planificate curse în 11 iunie, chartere săptămânale în Antalya, iar din 16 iunie, zboruri WizzAir.

"Avem încredere în executant că se vor respecta graficele, dar aceste lucrări trebuie confirmate şi de către instituţiile statului care au competenţă în acest sens. În afara lucrărilor de reparaţia capitală a suprafeţelor de mişcare sunt în desfăşurare mai multe achiziţii pentru dotări cu echipamente şi utilaj, pentru că ne pregătim pentru o avalanşă de operatori aerieni şi o creştere semnificativă a numărului de pasageri, dar şi de mărfuri, fiindcă am făcut demersuri pentru a obţine autorizarea pentru obţinerea autorizării pentru transportul aerian de mărfuri", a subliniat Peti Andras.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, a arătat că lucrările de reabilitare de la Aeroportul "Transilvania" sunt executate în jur de 50%, că se lucrează 24 din 24 de ore şi că, până acum, valoarea investiţiei depăşeşte 54 de milioane de lei, dintre care 90% provin din fonduri guvernamentale, iar restul din bugetul judeţului.

Între timp, a susţinut Peter Ferenc, s-a prelungit certificatul internaţional de aerodrom, a fost pregătit testul investitorului privat şi se poartă negocieri cu mai mulţi operatori aerieni.

"Acum se lucrează la reabilitarea pistei şi la parcările pentru aeronave. Este important să ne concentrăm pe acele lucruri necesare repornirii aeroportului. Pentru celelalte, prelungirea pistei, pentru aerogară este demarat un studiu de fezabilitate (...) Important este ca termenul de repornire a aeroportului să fie cât se poate mai scurt (...) În iunie ar trebui să revină zborurile pe Aeroportul Târgu Mureş", a arătat Peter Ferenc.

