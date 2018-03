Lucruri de care spiritul tău are nevoie ca să fii fericit, în funcţie de zodie

Dar, revenind la cele lumesti, fericirea poate insemna ceva concret, un pantof la moda, un costum, un ruj.

Iata cele 5 lucruri care te fac fericit in functie de zodia in care te-ai nascut.

Berbec

Bocanci militaresti, ruj rosu, diamante, surplus de energie si... "sange de dragon"

Semn de foc, Berbecul este unul dintre liderii zodiacului. Puternic, carismatic, reuseste sa-i insprire pe ceilalti. O femeie Berbec nu s-ar da niciodata in laturi de la a purta senzualul ruj rosu si combatantii bocanci militaresti la aceeasi tinuta. In ciuda personalitatii puternice, au entuziasmul unui copil si pornesc cu multa energie in orice proiect nou. Le plac lucrurile fine, scumpe, stralucitoare, precum diamantele, si energia si vitalitatea unui dragon. Le-ar placea sa fie un fel de Daenerys Targaryen.

Taur

Dulciuri, bai lungi, marea, puloverele confortabile si mancarea

Taurul este deopotriva indulgent si incapatanat. Ii plac lucrurile fine, de aceea este foarte ambitios si va ajunge sa le aiba. Ii place sa se rasfete in cada, facand bai lungi, relaxante. In concedii va alege mai mult marea si va fi greu sa-l scoti din apa. Ii place mancarea buna, de aceea va invata sa gateasca de mic si isi va satisface singur toate poftele culinare.

Gemeni

Jocurile de cultura generala, topurile taiate, shopping-ul in perioada de reduceri, animalele de companie, negocierile

Gemenii sunt persoane inteligente, insa nu ti-i imagina ca pe niste genii introvertite. Dimpotriva! Le place sa fie inconjurati de oameni, sa vorbeasca, sa le arate tuturor cat de multe stiu ei. Acesta este si motivul pentru care ies des in lume, merg la cumparaturi, doar doar se vor intalni cu cineva cunoscut cu care sa stea la o sueta. Sunt si foarte buni negociatori si vor trage mereu de pret, acolo unde se va putea acest lucru. Semne de Aer, Gemenii au sufletele mari, iubesc oamenii si animalele de companie deopotriva.

