Lucruri importante care îmbunătăţesc IQ-ul copilului

John Protzko, doctorand la Steinhardt School of Culture, Education and Human Development din cadrul Universitatii din New York, a centralizat datele mai multor studii pentru a afla ce anume influenteaza cresterea coeficientului de inteligenta la copii. "Scopul principal al cercetarii este sa intelegem natura inteligentei pentru a ne da seama cum o putem dezvolta inca din stadii incipiente", au declarat Joshua Aronson si Clancy Blair, profesorii coordonatori ai lucrarii de doctorat realizate de John Protzko.

In urma centralizarii informatiilor intr-o baza de date, s-a descoperit faptul ca marimea coeficientului de inteligenta la copii este in stransa legatura cu dieta si mediul inconjurator. Suplimentand dieta gravidei si, ulterior, a copilului cu acizi grasi polinesaturati, alimente bogate in Omega-3, creste coeficientul de inteligenta a acestuia cu 3,5 puncte. Si asta pentru ca acesti acizi grasi contribuie din plin la dezvoltarea celulelor nervoase. Nu s-a descoperit, inca, daca si alte suplimente precum fierul, complexul vitaminic B, zincul si alti nutrienti au acelasi efect asupra inteligentei.

