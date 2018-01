Lucruri pe care să le ştii înainte să începi un regim raw vegan

Chiar daca sunt glume si chiar daca sunt nevinovate, ele vor exista. Iar tu trebuie sa fii pregatit pentru ele. La mesele in familia largita sau cu prietenii, sigur se va gasi cineva care sa iti spuna cat de gustoase sunt chiftelutele sau sa te intrebe cum vrei friptura, in sange sau mai rumenita. Razi la glume, nu le lua in serios, si explica-le tuturor cat de important este pentru tine acest regim.

Sa renunti la branzeturi e greu, dar nu chiar atat de greu, cand vrei raw vegan

Cu siguranta ti se va face dor de un aperitiv cu branza, cu vin sau cu bere. Desigur vei duce dorul branzei de pe pizza. Insa, te vei obisnui la fel de repede cu gustul nucilor si al alunelor, si chiar iti poti prepara pizza vegana. De asemenea, atunci cand incepi regimul vegan, elimina treptat cate un aliment, iar ca sa-ti fie mai usor, lasa ultima data branzeturile.

Sa ai un regim raw vegan este mai scump, dar nu cu mult

La un calcul matematic simplu, te gandesti ca un kilogram de fasole costa mai putin decat un kilogram de carne, deci, vei economisi. In realitate, insa, este posibil sa cheltui pana la de doua ori mai mult. Alimentele organice sunt mai scumpe si vei fi foarte selectiv cand le cumperi. Desigur, aceste cheltuieli, se vor "amortiza", intrucat vor scadea cheltuielile de sanatate de mai tarziu.

