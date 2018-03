Lucruri pe care să nu le spui prin SMS

Despartirea intra in top 7 lucruri care nu ar trebui spuse prin SMS

Niciodata n-ar trebui sa te desparti de cineva prin SMS. Despartirea este o chestie personala si, trimitandu-i un mesaj iubitei/iubitului ca vrei ca fiecare sa mearga pe drumul sau, nu este deloc personal, ba poate fi considerat o insulta.

Din top 7 lucruri pe care nu le spui prin SMS fac parte si iesirile in oras

Dragostea e dragoste, nu conteaza pe cine iubesti, insa daca te gandesti la o cina in oras cu prietenii, familia – mama si tata, nu trimite invitatia prin SMS. Daca tot vrei sa-ti scoti parintii in oras, suna-i si spune-le ce intentii ai.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.