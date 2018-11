Ludovic Orban, despre refuzul lui Iohannis de a-i numi pe Olguţa Vasilescu şi Ilan Laufer: Nu poţi să pui nişte habarnişti

"Este o decizie foarte corectă. Portofoliul Transporturilor şi portofoliul Dezvoltării sunt extrem de importante. De aceste ministere depinde dezvoltarea infrastructurii de transport a României atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean şi local. Ministerul Dezvoltării, în plus, este trebuie să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare locală. Nu poţi să pui nişte habarnişti care nu au avut niciodată legătură cu domeniul în fruntea acestor ministere. În ceea ce-l priveşte pe Ilan Laufer, este complet necalificat pentru postul de ministru al Dezvoltării, ca absolvent al Institutului de Educaţie şi Sport, nu are nicio pregătire care să-l recomande pentru gestiunea unui minister atât de complicat, iar Olguţa Vasilescu dă bir cu fugiţii de la Ministerul Muncii exact când în dezbaterea Parlamentului se află proiectul de lege a pensiilor, arătând prin asta eşecul clar al promisiunilor electorale făcute pensionarilor în România", a declarat Orban, marţi, pentru AGERPRES.



Potrivit acestuia, decizia preşedintelui are în vedere complexitatea acestor ministere şi dorinţa şefului statului ca la conducerea instituţiilor respective să fie persoane calificate, care să aibă competenţa necesară şi expertiza gestionării domeniilor, condiţii care nu sunt îndeplinite nici de Ilan Laufer, "care e mai degrabă bun de fotomodel", şi nici de Lia Olguţa Vasilescu, 'care nu are nicio legătură cu domeniul Transporturilor".



Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a aprobat remanierea guvernamentală, el prezentând lista miniştrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcţie, din care lipsesc propunerile pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor, în speţă Ilan Laufer şi Lia Olguţa Vasilescu, despre care şeful statului a spus că sunt nepotrivite şi vor fi refuzate.