Ludovic Orban: Dragnea a delegat atribuţiile de preşedinte al Camerei Deputaţilor către soţia consilierului său

"Liviu Dragnea a refuzat nejustificat să convoace sesiunea extraordinară care a fost solicitată de o treime dintre parlamentarii PNL şi parlamentarii din celelalte partide din opoziţie. Marţi am depus această solicitare pentru convocarea sesiunii extraordinare. Cel care trebuia să facă convocarea este preşedintele Camerei Deputaţilor”, a declarat luni în Parlament Ludovic Orban.

Liderul PNL a criticat atitudinea lui Liviu Dragnea, spunând că refuzul de a convoca deputaţii în sesiune extraordinară arată că nu îi pasă de regulamente şi de democraţie şi că fuge de responsabilităţi.

"Faptul că nu se realizează această sesiune extraordinară este vina preşedintelui Camerei Deputaţilor, care arată din nou că nu dă doi bani pe regulamente, pe democraţie, şi că mai e şi laş şi fricos şi fuge de orice fel de răspundere”, a mai spus Orban.

De asemenea, liderul PNL l-a acuzat pe Liviu Dragnea că, într-un gest de laşitate şi lipsă de responsabilitate, şi-a delegat atribuţiile de preşedinte al Camerei Deputaţilor către soţia consilierului său.

"Liviu Dragnea nu numai că nu a convocat sesiunea extraordinară săptămâna trecută, ci astăzi, într-un gest suprem de laşitate şi de lipsă de responsabilitate, şi-a delegat atribuţiile către doamna Mihălcescu, soţia consilierului său, Horia Mihălcescu. Ea a fost delegată fără ca solicitarea sesiunii extraordinare să fie finalizată de preşedintele Camerei Deputaţilor”, a adăugat Ludovic Orban.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi-a delegat atribuţiile deputatului PSD Carmen Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei, în perioada în care se află în concediu.

Solicitarea făcută de partidele din opoziţie pentru convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară a fost respinsă în şedinţa Biroului Permanent care a avut loc luni, pe motiv că nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare, nefiind însoţită de un proiect de hotărâre care să conţină toate detaliile.

PNL ceruse convocarea parlamentului în sesiune extraordinară în perioada 20-24 august pentru a dezbatat în plen o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, după violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei. De asemenea, pentru sesiunea extraordinară opoziţia ceruse constituirea unei comisii de anchetă privind violenţele din Piaţa Victoriei.

Carmen Mihălcescu: Liviu Dragnea nu s-a sustras de la convocarea sesiunii extraordinare

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu, cea care a preluat pentru ziua de luni atribuţiile preşedintelui forului, Liviu Dragnea, a declarat că prin delegarea atribuţiilor acesta nu s-a sustras de la convocarea sesiunii extraordinare, solicitată de deputaţii PNL, USR şi PMP pentru perioada 20 - 24 august.



Întrebată dacă Liviu Dragnea se sustrage de la convocarea sesiunii extraordinare, Carmen Mihălcescu a spus: "Nu s-a sustras în niciun fel. Este o decizie a domniei sale, nu este prima dată când se întâmplă lucrul acesta. În ultimul an şi jumătate au fost decizii publicate în Monitorul Oficial prin care domnia sa a lăsat în locul său un alt preşedinte. Nu interpretaţi aşa, că nu este cazul. Mandatul meu, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, este că pentru ziua de astăzi (luni - n.r.) sunt preşedintele Camerei Deputaţilor, am condus Biroul permanent şi am luat o decizie în acest sens".



Carmen Mihălcescu a afirmat luni că solicitarea PNL, USR şi PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare în perioada 20 - 24 august nu întruneşte toate prevederile legale şi regulamentare.



Deputaţii Opoziţiei au precizat că sesiunea extraordinară trebuie convocată pentru constituirea a două comisii de anchetă privind evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei şi reacţia autorităţilor în privinţa pestei porcine şi o moţiune simplă împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan.



"Lucrurile (din 10 august - n.r.) trebuie lămurite. (...) Vor trebui clarificate toate problemele care au fost şi de o parte şi de alta", a spus Mihălcescu.



Ea a admis că este posibilă "teoretic şi practic" convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor până la finalul vacanţei parlamentare.