Ludovic Orban: PNL a atacat în termen la CCR legile justiţiei. Propunerea USR, ieşită din termen

"PNL a atacat în termen constituţional toate legile justiţiei - 303, 304, 317 - şi legea de modificare a ANI la Curtea Constituţională, în termenul prevăzut de lege. Asta că le dăm semnături şi la alţii... Păi parlamentari semnează mai multe sesizări la Curtea Constituţională? Doi: Este ieşit din termen. Trei: Noi am atacat la CCR. (...) Eu am încredere în colegii mei - numai anul trecut am avut trei sesizări la CCR care au fost validate de Curtea Constituţională - (...) că au capacitatea de a formula sesizări la CCR care să aibă temeiuri extrem de solide de neconstituţionalitate. (...) Mie nu-mi plac poveştile astea. Nu am spus niciodată cuvinte rele despre USR, deşi lucrul acesta nu este valabil şi în cazul colegilor noştri din Opoziţie. Nu voi spune nici acum. Îi rog să-şi consume energia fix pentru bătălia cu PSD", a spus Orban, într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri pe Facebook.



El a susţinut că în cazul în care sesizările liberalilor nu vor fi admise de CCR, "meciul" privind modificările la legile justiţiei nu s-a terminat.



"Chiar dacă nu vor fi admise toate solicitările noastre, nu s-a terminat meciul. Preşedintele României este o stâncă în calea oricărei tentative de încălcare a independenţei justiţiei şi de punere în umbră, între paranteze, a campaniei anticorupţie. Preşedintele României oricând are capacitatea de a identifica şi din eventualul răspuns pe care îl primim de la CCR posibile temeiuri de atac la Curtea Constituţională. Războiul este departe de a se termina", a afirmat Orban.



USR a anunţat marţi că va depune, până la sfârşitul acestei săptămâni, mai multe sesizări la Curtea Constituţională cu privire la modificările aduse legilor justiţiei şi a făcut un apel public la PNL, dar şi la toţi parlamentarii independenţi pentru a semna sesizările.



"Nu există argumente pentru care parlamentarii Opoziţiei să nu se alăture acestui demers absolut vital pentru România", se arată în comunicatul USR.