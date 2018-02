MAI a întrerupt mandatul de preşedinte al CS Dinamo al Lilianei Gafencu: Sunt dezamăgită, probabil că am deranjat

"Am primit ieri în plic o hârtie prin care mi se aduce la cunoştinţă că mi se întrerupe mandatul cu data de 7.02.2018 şi se anunţa scoaterea la concurs a funcţiei de preşedinte al CS Dinamo. Acum la conducere a fost desemnat domnul Cosac, dar cum şi-a luat câteva zile de concediu, la conducere e domnul Marian Ştefan", a declarat Liliana Gafencu, pentru News.ro.



Întrebată dacă rezultatele controalelor cerute au fost motivele întreruperii mandatului său, Gafencu a spus: "Motivele? Ce să vă spun, nu am cerut controale în mod special, aşa ar trebui să facă orice om care conduce o instituţie, pentru că e vorba de un patrimoniu uriaş, trebuie să aibă o analiză, un audit. Mi se pare corect. Controalele vor fi făcute publice de către organele competente. Eu sunt mândră că în aceste patru luni mi-am îndeplinit misiunea.

Dar sunt dezamăgită, îmi pare rău, pentru că venisem la Dinamo ca o colegă, nu ca preşedinte. M-am preocupat şi am zis că uşor, uşor facem lucrurile să meargă. Pentru că vorbim de clubul Dinamo, anul acesta avem 70 de ani de tradiţie şi eu consider că emblema este pătată. Cu acea bază în centrul Capitalei care este o ruină, am crezut că lucrurile trebuie să se îndrepte. Dacă am deranjat pentru că am cerut legalitate, asta este, suntem ofiţeri de poliţie".

Multipla campioană olimpică la canotaj afirmă că a găsit la CS Dinamo o situaţie dificilă atât din punct de vedere financiar, cât şi a preformanţelor obţinute şi că intenţiona să prioritizeze secţiile sportive.



"Eu am preluat clubul într-o situaţie dificilă, avem un deficit mare de personal, erau oameni care îşi depăşeau atribuţiile şi am dorit să aduc oameni competenţi. Dar unii oameni din club au fost reticenţi, probabil că am deranjat. Dar eu, ca ordonator de credit, nu mă joc. Am preluat o situaţie delicată, am cerut o analiză a rezultatelor tuturor secţiilor.

Am dorit prioritizarea secţiilor, să cheltuim banii pentru performanţe, nu pentru nişte gloabe care termină pe locul 12 din 12. Nu se mai poate să dai bani de pomană. De ce au adus străini pe contracte mari şi sportivii români nu sunt pe terenuri? Au fost situaţii cu rezilieri unilaterale de contracte după care sportivii, neplătiţi din 2016, au câştigat în instanţă şi eram obligaţi să plătim nişte sume uriaşe. Au fost 6-7 jucători de la baschet în situaţia asta, printre care şi străini. Eu în tot acest timp am cerut transparenţă şi profesionalism, dar nu se vrea şi îmi pare rău. Apoi au apărut zvonuri şi articole în presă că sunt conflictuală, ceea ce nu e adevărat", a mai spus Liliana Gafencu.



În vârstă de 42 de ani, Liliana Gafecu a ocupat funcţia de preşedinte al CS Dinamo din luna septembrie a anului trecut, când a fost numită prin ordin de ministru pe o perioadă de şase luni, în locul Monicăi Iagăr. Fosta atletă s-a pensionat pe caz de boală, în septembrie 2017, la vârsta de 44 de ani. Pensionându-se înainte de 15 septembrie, Iagăr a putut beneficia de o pensie specială, mai mare decât salariul.



Liliana Gafencu este triplă campioană olimpică, la Atlanta, Sydney şi Atena, şi dublă campioană mondială, în 1997 şi 1998, cu echipajul bărciii de 8+1.