Maluma concertează la Bucureşti. Vezi CÂT COSTĂ UN BILET la cel mai mare festival de muzică latino din România

"El Carrusel" este primul eveniment grandios, organizat vreodata in Romania, unde, de la an la an, nume mari ale muzicii internationale vor urca pe aceeasi scena.

Artistul și compozitorul columbian Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, după acest succes urmând lansarea albumului de debut "Magia" (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, în categoria "Best Latin America Central Act", si la Latin Grammy Awards, pentru Best New Artist.

Maluma are la activ două colaborări cu Shakira, prima pentru piesa "Chantaje" - lansată prin intermediul Sony Music Entertainment, unde a depășit 90 de milioane de redări pe Youtube, iar urmatoarea, "Trap", a depășit 94 milioane de vizualizari.

Luis Londoño Arias, pe numele sau real, a fost, anul trecut, Top 10 Youtube, la nivel mondial, cu "Felices los 4", cel mai vizualizat videoclip al artistului, cu peste 1 miliard patru sute milioane de vizualizari.

Recent, a participat la Billboard Latin Music Awards, unde a castigat premiul pentru artistul anului.

Juan Magan este un producator, cantaret si DJ de origine spaniola, cunoscut pe plan international pentru muzica lui "electro - latino". Ca si cariera muzicala, acesta a lucrat alaturi de: Don Omar, Selena, Nelly Furtado, Pitbull, Paulina Rubio si multi altii.

Robin Schulz este un DJ de muzica electronica si producator muzical german. Acesta este cunoscut datorita colaborarii cu muzicianul olandez Mr. Probz, pentru cantecul "Waves", si cu duo-ul francez Lilly Wood & The Prick, pentru "Prayer in C".

Cu o cariera muzicala de peste 17 ani, cu 13 albume lansate si hituri care s-au auzit chiar si peste hotare, Andra este una dintre cele mai apreciate voci feminine din Romania.

In cadrul festivalului El Carrusel, "Very Special Guest" va fi nimeni alta decat ANDRA! Surpriza vine din partea organizatorilor, care nu exclud si un moment surpriza cu cei doi artisti!

"Sunt cea mai fericita ca Maluma a ales si Romania, in turneul lui de promovare! Abia astept concertul, de care sunt sigura ca va fi unul spectaculos, din toate punctele de vedere", a declarat Andra.

Biletele pot fi achizitionate incepand de astazi, 2 mai 2018, și vor fi disponibile în rețeaua Eventim și pe www.eventim.ro. Biletele pot fi gasite, la pret promotional – EARLY BIRD GOLDEN CIRCLE – 300 LEI, EARLY BIRD ACCES GENERAL – 220 LEI.

Dupa epuizarea acestora, biletele vor fi disponibile doar la pret intreg, la urmatoarele categorii – VIP – 750 LEI, GOLDEN CIRCLE – 360 LEI, ACCES GENERAL – 260 LEI.