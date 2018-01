Mama copiilor abuzaţi de poliţistul pedofil: "Mario mi-a zis: Mami, dacă aveam ceva îi dădeam în cap si fugeam cu Alessia"

Polițistul pedofil a recunoscut că a agresat sexual cei doi copii și agresiunea din 2012 asupra unei fetițe. Anunțul a fost făcut luni seară de avocatul polițistului pedofil.

Luni, polițistul pedofil Eugen Stan a fost reținut, fiind acuzat că a agresat sexual doi copii într-un lift dintr-un bloc din Drumul Tabere, iar marţi a fost dus pentru mandat de arestare.

„Băiatul e marcat că nu și-a putut apăra sora. Am ajuns la secția de poliție. Mario e mai mămos. Am ajuns în secție și mi-a auzit glasul pe hol și a început să strige și să plângă. Dacă aveam o putere, îl omoram eu. Nu știu cum poți să recurgi la asemnea gest. Mario mi-a zis: „Mami, dacă aveam ceva îi dădeam în cap și fugeam cu Alessia”. Are tendința să fugă, dar după s-a gândit că rămâne ea. I-am învățat să fie unul lângă celălalt. Cea mică este foarte iubita și apreciată pentru ceea ce face. Se simte în centrul atenției, singura fază care a deranjat-o e când i-a băgat mâna în chiloței. Mario a înțeles tot”, a dezvăluit mama copiilor, la Kanal D.