MANTRA săptămânii 8-13 mai 2018 în funcție de zodie. Vei ști exact de ce ai primit această mantra acum

Contextul astral pentru fiecare zodie este unul special. Fiecare saptamana are particularitatile sale.

Aceasta estr o saptaman in care este bine sa fim mai preocupati de lumea interioara decat de cea exterioara, de ce ne tulbura si cum sa alegem diferit ca sa ne curatam lumea interioara, asa incat ce vedem in lumea exterioara sa ne placa si sa ne bucure. Acest lucru este necesar datorita Lunii aflate in descrestere in drumul ei spre Luna noua din 15 mai care va fi in Taur.

Ni se cere sa ne concentram constient de a scapa de obiceiurile proaste si de gandirea negativa. In acest punct suntem cumva fortati sa ne oprim, sa contemplam si sa reflectam reevaluandu-ne viitorul. Ne gandim la ce am realizat si scapam de ce gandim prost ca sa putem pregati un nou inceput.

In plus, la finalul acestei noi saptamani, Mercur cel flexibil intra in Taur iar pe 15 mai Uranus isi schimba semnul in Taur pana in 2026, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec.

Avem parte de multa energie a Taurului acum dupa cum se vede, mai ales ca suntem la jumatatea sezonului zodiei Taur.

Taurul, ca semn zodiacal fix, are reputatia de incapatanat. Avem nevoie si de semnele fixe ca Taurul sa ne reaminteasca sa mai si stam si sa lasam lucrurile sa se aseze ca sa vedem in ce directie o repornim ulterior.

Avem nevoie de Taur sa ne reaminteasca ca este in regula sa ne oprim si sa vedem si mirosim florile, sa ne miscam mai lent, sa ne relaxam si sa nu ne mai fortam asa de mult.

Avem nevoie de aceasta perioada pentru ca din 15 mai incepe nebunia. Luna plina in Taur, Uranus se muta in Taur si chiar nu stim la ce sa ne asteptam.

Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost acum 80 ani, respectiv in anii 1930-1940 cand au existat cele mai mari crize si revolutii financiare mondiale. Ne asteapta vremuri ... interesante, daca luam in calcul faptul ca astrologia isi bazeaza predictiile pe repetarea unor predispozitii astrale din trecut.

In acest context, repetarea mantrei saptamanii iti este de foarte mare sustinere!

Mantra saptamanii pentru fiecare zodie iti transmite un mesaj la care esti predispus, ce te va ajuta foarte mult daca o repeti zilnic si simti cum te ajuta semnificatia ei. Prin repetitie zilnica, subconstientul primeste mesajul, il inregistreaza si il executa in viata ta. Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor.

Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.

Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Ii privesc pe ceilalti asa cum sunt.

Atunci cand ii vezi pe ceilalti asa cum sunt, fara sa iei nimic la modul personal, tu nu poti fi ranit de ceea ce spun sau fac acestia. Chiar daca te mint, nu te mai deranjeaza. Te mint pentru ca se tem ca vei descoperi ca nu sunt perfecti.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Eu spun adio tristetii si dramelor

Tristetea si dramele din viata ta si-au avut intotdeauna radacinile in presupunerile pe care le-ai facut si in luarea lucrurilor la modul personal. Intregul Univers al controlului pe care oamenii incearca sa il exercite unii asupra celorlalti se bazeaza pe acest mecanism. Gandeste-te putin la acest lucru.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu renunt la barfa.

Presupunerile atrag in mod automat suferinta, caci noi obisnuim sa barfim in legatura cu ele. Noi facem presupuneri, credem ca avem dreptate, apoi le aparam si incercam sa le dovedim celorlalti ca gresesc.

