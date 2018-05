Mare Sărbătoare DUMINICĂ! Ce rugăciune este recomandată SĂ FIE CITITĂ

In aceasta zi de sarbatoare este recomandat sa se citeasca rugaciunea Sf. Irina.

"Cu umilinta inimii si cu evlavie venim noi, pacatosii si saracii, catre tine. Sfanta slavita fecioara si Mare Mucenita Irina, tu esti albina lui Hristos cea mult lucratoare. Care pe cuvintele Sfantului Duh, cele luminate si mai dulci decat mierea si fagurele, pe buzele tale le-ai purtat. Si prin a lor dulceata si lumina multe suflete ai indulcit si ai luminat. Auzi-ne si pe noi, nevrednicii, cei intristati si apasati de constiinta multimii pacatelor noastre. Care, prin a noastra nesimtire si lenevire, sporesc si se intaresc. Si ca o rugina veche, prin obisnuinta, cheltuiesc si strica in toata vremea taria si frumusetea sufletelor noastre.

Si de aceea, te rugam pe tine, porumbita lui Hristos cea curata si preablanda. Prin sfanta neprihanire ai zburat de pe pamant catre acoperamantul cerescului Vultur. Nu ne uita pe noi cei nemernici si cu totul neputinciosi. Care ne zbatem, zacand jos in aceasta vale a plangerii si a ispitirii, si care indraznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfanta fecioara, catre Preabunul si Preacuratul tau Mire, Hristos. Ia aminte la toti cei care cu credinta si cu dragoste alergam catre tine la vreme de necaz si de primejdii.

Sfanta Irina, roaga-te pentru noi!

Stim ca tu ai mare indrazneala catre Preabunul nostru Mantuitor, pentru a Carui dragoste ti-ai pus sufletul tau; de aceea credem fara de indoire ca la toata cererea spre folosul nostru vei fi ascultata de Preamilostivul Dumnezeu pe Care roaga-L sa ne povatuiasca pe noi pe calea mantuirii si sa ne sprijineasca cu darul Sau la vreme de ispite si de incercari si sa ne acopere cu a Sa mila de toate primejdiile vazutilor si nevazutilor vrajmasi. Sa ne trimita frica Sa in inimile noastre, ca prin ea sa vietuim cu trezvie si cu luare aminte, spre a scapa de vesnicele munci si a dobandi bucuria cea necuprinsa de minte si fara de margini si sa slavim impreuna cu tine, Sfanta fecioara, pe Dumnezeul nostru, Cel inchinat in Sfanta Treime, pe Tatal, pe Fiul si pe Duhul Sfant, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!".