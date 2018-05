Marius Şumudică: Peste 50% din lumea fotbalului pariază, eu am fost singurul peşte

Marius Şumudică (47 ani), liber de contract după despărțirea de Kayserispor, a vorbit despre pariuri și a făcut dezvăluiri uluitoare.



"Peste 50 la sută din lumea fotbalului pariază. Eu am avut de suferit de pe urma lui Burleanu, cu pariurile. Eu am fost singurul peşte. Au fost atâtea cazuri, dar numai eu am fost suspendat", a declarat Marius Șumudică pentru Gazeta Sporturilor.